Yeni Porsche 911 Turbo starta hazır. Bu güç ikonunun direksiyonunda ise bizler varız.
Bir zamanlar turbo, özel bir şeyi ifade ederdi: Hız, özgünlük, süper sporcu olmak gibi anlamları vardı. Yani Porsche 911’i. Peki ya bugün? Dizellerde ve küçük otomobillerde kullanılıyor, hatta Taycan gibi elektrikli araçlarda bile kullanılabiliyor. Hayır, tek bir TURBO olmalı. En azından benzinli motor fanatikleri için durum böyle.
İlla ki turbo olacaksa, başında 911 rakamı olmalı. Aslına bakılırsa 992 kasa kodlu Turbo’yu, Turbo-Turbo olarak adlandırmak gerekiyor. Neticede hem adında hem de motorunda turbo var. Yeni Porsche 911 Turbo, 2020 başında çıkıntılı çamurluklarıyla şov yapmaya başlayacak. Bizlerse bu aracı şimdiden kullanabildik.
Neredeyse 800 Nm tork (teknik veriler henüz açıklanmadı) sürüşe etki eden dirençleri tamamen ortadan kaldıracak bir rakam. Bunun etkisinin nasıl olduğunu, yeni 911 Turbo S’in direksiyonuna geçtiğimiz Güney Fransa’daki ilk sürüş izlenimlerinde görme fırsatı bulduk. S versiyonun gücüyse yaklaşık 650 HP. Aracın “küçük” Turbo versiyonunun gücü ise 600 HP civarında olacak. Porsche’nin açıklamasına göre Turbo S’in 0-100 km/s süresi 3 sn’nin altında ve bunu bizler de deneyimledik: 911’in bu topmodeli de öncüleri gibi, rahatlık (ideal güç aktarımı ve güç dağılımı) ve şov unsuru olmak (gök gürültüsünü andıran sesler ve müthiş vites geçişleri) arasındaki o tanıdık karışımı tekrarlıyor.
Hafif malzemelerden üretilmiş çok daha etkileyici seslerle çalışan özel egzoz sistemi opsiyonu, Turbo S’teki bir yenilik. Bu egzozu trapez formlu egzoz çıkışlarından tanımak mümkün. Süspansiyon kollarının gövdeye daha yakın bağlanması daha hassas direksiyon tepkileri sağlıyor. Aktif aerodinami kitiyse aracı yere daha fazla bastırıyor. Opsiyonel spor süspansiyon paketi 20 mm kısa helezonları da içeriyor. Asistan sistemler, multimedya sistemi ve bazı kumanda düğmelerini (örneğin süspansiyon ayarı veya egzoz kapakları için) ise Turbo S, diğer 992 modellerden almış. Neticede Turbo-Turbo olmasalar da, onlar da birer Turbo!
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