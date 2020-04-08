Makyajlı Superb Türkiye’de

Skoda’nın amiral gemisi Superb, tasarım ve teknolojik olarak yenilenerek, 170 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarına sunuldu. Yenilenen Superb, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunuyor.
Çek Skoda’nın makyajlanan amiral gemisi modeli Superb 170 bin TL’den başlayan fiyatla Türkiye’ye geldi. Zarif ve dinamik tasarımını daha ileriye taşıyan Superb, yeni teknolojileriyle de öne çıkıyor. Makyajlı Superb, Full LED Matrix farların yanı sıra birçok yeni teknolojiyle donatılmış.
Skoda, Superb’in tasarımına farklılık getirerek, özellikle ön bölümü dikkatli bir şekilde güncellemiş. Yeniden tasarlanan ön tamponla birlikte aracın uzunluğu artırılmış. 625 litrelik bagaj kapasitesi oldukça cömert. Yenilenen ön panjur, tampon ile birlikte büyük bir uyuma sahip. Daha keskin ön farların yanı sıra arka bölümde de, LED stoplarla birleşen yatay krom detaylar dikkat çekiyor. Bununla birlikte Superb’in arkasında logo yerine, bir marka yeniliği olarak ‘SKODA’ yazısı yer alıyor. Superb’de yeni 18 ve 19 inç alaşım jantlar, yeni renkler ve bir dizi yeni kişiselleştirme seçenekleri sunuluyor.
İç mekanda, yolcu kabini artık daha yüksek konfor sunuyor. Gösterge panelinde ve kapı döşemelerinde kullanılan yeni krom detaylar daha zarif bir görünüm sağlıyor. Pratiklik konusunda sınıfının öncüsü olan Superb, yenilenen modeliyle daha fazla Akıllı Çözüm/Simply Clever fikirleri sunarak hayatı kolaylaştırıyor. Yenilenen Superb’de kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, akıllı bagaj düzenleme sistemi ve bagaj alanında yatay hareketli bir bar ile esnek düzenleme sistemi yer alıyor.
Skoda, yenilenen Superb ile birlikte Türkiye’de üç motor seçeneği sunuyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1.5 TSI tercih edilebiliyor. Bu motor manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilebiliyor. Superb’in dizel motor seçenekleri arasında ise 120 HP’lik 1.6 TDI ve 190 HP’lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla sunulurken, 2.0 litre TDI motorda 4×4 sürüş özelliği bulunuyor.
Yenilenen Superb için düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Superb’in marka için öneminin altını çizerek, “Markamızın amiral gemisi olarak konumlandırdığımız Superb, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu üstün teknolojik donanımları ile bu unvanı hak ettiğini gösteriyor. 16 yılda toplam 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz, ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor.”
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