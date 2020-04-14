Juke artık komik değil

Nissan Juke farklı ve biraz komikti. Yenisiyse artık kesinlikle komik değil. Hatta ciddi.
Kimileri onu sadece zevksiz veya komik bulurken, birçok insana göre Juke stil sahibiydi. Bu sıra dışı yol arkadaşı neredeyse 10 yıl boyunca hayatta kalmayı ve bir milyon adetten fazla müşteri bulmayı başarmıştı.
İkinci nesille karşılaşmaya giderken “bakalım bu ne kadar komik” diyerek yola çıkmıştık. Ancak onu gördüğümüzde artık ona kimsenin gülemeyeceğini, aslında birçok insanı da derinden şaşırtacağını gördük. Tamam, eski karakterinden çok şey kaybetmiş ama günlük kullanıma uygunlukta hatırı sayılır kazanımlar yapmış. Farklı arka tasarımını hala korusa da, artık LED farlara sahip ve hatları daha köşeli. 3 kontrast renk seçeneği sunulan tavan, coupeleri andıran bir şekilde arkaya doğru alçalıyor, V formlu ızgarasıysa geçmişteki gülümseme ifadesine hoş bir gönderme yapıyor.
Yeni Juke’un uzunluğu 7 cm artarak 4,21 m’ye ulaşırken, genişlik (1,80 m) ve yükseklik (1,60 m) ise 3’er cm büyümüş. Aks mesafesi de belirgin şekilde arttığından (+10,5 cm) artık arka koltuklarda yetişkinler de rahat yolculuk edebiliyor ve yanlarına daha fazla bagaj (69 lt artarak 422 lt olmuş) alabiliyor.
Juke II, Renault Grubu’nun hazırladığı platformunu Clio ve Captur ile paylaşıyor. Bunun üzerine inşa edilen crossover gerçekten etkileyici. Zorlu zamanlarda tasarruf etmek yerine Nissan, karoser rijitliği, malzeme kalitesi ve gürültü izolasyonuna bayağı yatırım yapmış. Koltuklarsa Nissan’ın ürettiği en iyi koltuklar. Ayrıca yumuşak dolgulu plastik yüzeylerse VW T-Cross’u bile kıskandıracak cinsten.
Juke konforda da iddialı. Hatta 19 inçlik büyük jantlarla bile süspansiyon gayet iyi, güvenli ve atak. Şu andaki tek seçenek olan 1,0 lt’lik 3 silindirli motor, 117 HP’lik gücüyle Juke’un sportif görünümünün vaat ettiklerini yerine getiremiyor. Diğer taraftan günlük kullanımdaki performansı yeterli. Tamam, devir istiyor ama asla fazla gürültülü olmuyor, hatta çalışma karakteriyle beğeni topluyor! Tek eksiği biraz sportiflik. Gerçekten de ne 7 ileri çift debriyajlı şanzıman, ne de hassas vites geçişleri sunan manuel şanzıman bu motora canlı bir karakter kazandıramıyor. Yine de, çoğunlukla şehir içinde yolculuk yapanlar ve düşük tüketimi bir keyif olarak görenler için yeterli olacaktır.
Juke’un Almanya başlangıç fiyatı 19 bin Euro ve bu rakama spor koltuklar, klima ve LED’ler dahil. Tüm asistanlarla multimedya sistemini isteyenlerse 28 bin Euro’yu gözden çıkarmak zorunda. Sonuçta bir şey kesin: Juke artık en komik Nissan değil, şimdilik en iyi Nissan.
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