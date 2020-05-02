Hizmetleri çeşitlendirdik, önlemleri aldık, işimizin başındayız

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, ekonomik ve sosyal hayat durma noktasında. Otomotiv sektörü de bunların başında geliyor. Avrupa’da üretim yaklaşık 1 aydır durmuş durumda. Karantina nedeniyle showroomlar da kapalı. Türkiye’de ise zorlu şartlara rağmen otomotiv bayileri tüketicilere hizmet vermeye devam etmeye devam ediyor. Birçok marka, e-randevu, görüntülü görüşme, online tanıtım gibi teknolojik önlemlerle koronavirüse karşı özel çalışma sistemine geçti. Türkiye genelinde Hyundai ve Opel bayileriyle faaliyet gösteren Erdemir Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir, bu zorlu dönemde en iyi hizmeti verebilmek için işlerinin başında olduklarını söyleyerek, koronavirüse karşı önlemler aldıklarını, hizmetlerindeki çeşitliliği artırdıklarını kaydetti. Vatandaşların özellikle toplu ulaşımdan uzak durduğunu, otomobillerini kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Erdemir, bu dönemde servislere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirtti. Erdemir, “Unutmamak gerekiyor ki, satış sonrası hizmetlerdeki sadakat süreci büyük önem kazanmış durumda. Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de müşterilerimizin yanındayız. Yaşadığımız her yeni tecrübeyi öğrenme haznemize atarak yolumuza devam ediyoruz. İşte müşterilerimizi ön plana çıkaran şirket kültürümüz böyle durumlarda öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.
Hizmetlerde farklılık yaratıyoruz
Özellikle bu zorlu dönemde Hyundai ile Opel markalarının özel hizmetlerle farklılık yarattığının altını çizen Erdemir, virüs salgınına karşı hem çalışanların hem toplumun sağlığını açısından önlem aldıklarını söyledi. Hyundai’nin ‘Kapınızdaki Servis’ uygulaması ile müşterilerin evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebileceğine dikkat çeken Erdemir, “Covid-19 ile mücadele kapsamında evde kaldığımız bu dönemde araçlarını servise getiremeyen müşterilerimize destek olmak amacıyla araçlarını evlerinden alıp, bakım sonrası tekrar evlerine bırakıyoruz. Servise gelen tüm araçların ücretsiz dezenfektasyonunu gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizim her zaman önceliğimiz” dedi.
En üst seviyede hijyen uygulanıyor
Yüksel Erdemir, Opel’in de evde kalmayı teşvik etmek ve sosyal izolasyon kavramına önem vermek amacıyla ‘Evde Kal’ söylemini bir harekete dönüştürdüğünü belirtti. Opel Türkiye’nin e-rezervasyon, görüntülü görüşme ve mesafeli satış gibi ayrıcalıklı hizmetleri uygulamaya aldığını hatırlatan Erdemir, verilen hizmetlerle şu bilgileri verdi: “Opel müşterilerinin ilgilendikleri modelleri keşfetmesi için showroom’a kadar gitmesi gerekmiyor. Showroom’a canlı bağlanarak görüntülü görüşme ile araçları inceleyebiliyor. Opel Türkiye’nin başlattığı eve teslimat sistemi sayesinde müşterilerin satın aldıkları otomobiller evlerine gönderiliyor.” Erdemir, showroom’ları ziyaret etmek isteyen müşterileri için de en üst seviyede hijyen kurallarının uygulandığını, araçlarda ücretsiz dezenfeksiyon gerçekleştirildiğini ve sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ettiklerini sözlerine ekledi.
Ertelenen talep satışları patlatabilir
Yüksel Erdemir, koronavirüs salgının kontrole alındıktan sonra hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte talepte önemli artış beklediklerini kaydetti. Erdemir, “Tüketicilerin ertelenen talebi, salgının etkilerinin geçmesiyle geri dönecektir. Sektör olarak 2020’ye iyi başlamıştık. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana araç yetiştirmekte zorlanıyorduk. Ocak ve Şubat ayları da çok hareketli geçti. Sonuçta son 2 yıldır ertelenen bir talep var. Ayrıca birçok yeni model pazara sunuldu, yenileri de gelmeye devam edecek. Ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesiyle satışlarda patlama bekliyoruz” diye konuştu.
Farklı işlere girmek pahalıya mal olabilir
Yüksel Erdemir, otomotiv sektörünün hen zaman bir numaralı odaklandıkları alan olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini söyledi. Erdemir, şöyle devam etti:
“Bir iş yapın ama tam yapın başlangıçtan bu yana iş hayatımdaki altın prensiplerimden biri oldu. Tüm dikkatinizi ve ilginizi tam zamanlı olarak yaptığınız anahtar işinize veriyor olmak uzun vadeli başarının sırrı. Farklı sektörlerde iş yapmak veya farklı projeler ile ilgilenmek, enerjinizi, dikkatinizi, insan kaynağınızı ve diğer kaynaklarınızı bölmeniz anlamını taşıyor. Şu bir gerçek ki her projeyle aynı oranda ilgilenemezsiniz, odaklanamanız bölündüğünden ve şartlara tam olarak vakıf olmadığınızdan yanlış kararlar verebilirsiniz. Bu yanlış kararlar size pahalıya mal olabilir hatta işinizin sonu olabilir. Bizim Erdemirler Otomotiv olarak işin başından bu yana bir numaralı odağımız otomotiv olmuş ve olmaya devam edecektir. Sürekliliği olan başarı için bunun olmazsa olmaz bir gerçeklik olduğu inancını taşıyorum.”
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