Yamaha’dan 3’lü bakım kampanyası

Mükemmel müşteri deneyimine odaklanan ve hizmet yaklaşımlarında fark yaratmak üzere sürekli yeni yaklaşımlar ortaya koyan Yamaha’nın 3’lü bakım kampanyası ile motosikletler hayat normale döndüğünde bakımlı ve güvenli…
Yollara çıkmak için can atan motosiklet sahipleri Pandemi döneminde garajda bekleyen motosikletlerini yaza hazırlamaya başladı. Bu süreçte farklı kampanyalarla motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına avantajlı çözümler üreten Yamaha Motor, motosiklet bakımlarına yönelik 3 farklı hizmeti içeren kampanyasıyla yüzleri güldürdü. Yamaha, ilgi bekleyen motosikletler için 15 Haziran tarihine kadar Fiks Bakım Hizmeti, Ücretsiz Check-up ve Seçili Orjinal Yedek Parçalarda yüzde 50’ye varan avantajlı fiyatlar sunuyor.
Yollara güvenle çıkmak için 3 adım…
Yaza hazırlanmanın ilk adımı Yamaha güvencesinde bakım hizmeti… Yamaha motosikleti yine en iyi Yamaha tanır… Yamaha, motosiklet sahibi Türkiye’nin neresinde olursa olsun eksiksiz hizmet alsın diye Bakım Kitleri ve sabit fiyat uygulaması olan Fiks Bakım Hizmeti hazırladı. Kullanıcı her bayiden aynı hizmeti ve fiyatı alabilecek.
İkinci adım ise check-up… Motosikletin ihtiyacı olan bakımı aldınız ama iki tekeri mekanik kontrol ile taçlandırmalısınız. Yamaha’nın yetkili 20 bayisinde 15 Haziran tarihine kadar yaptırılabilecek ücretsiz mekanik kontrol ile yolda karşılaşılabilecek riskleri minimize etmek mümkün.
Mekanik kontrol sonrası motosikletin ihtiyacı olan yedek parçalar ise Yamaha tarafından yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlarla satışta olacak.
Yamaha güvencesi altında sunulan tüm bu hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye ve bayilere www.yamaha-motor.eu/tr adresinden ulaşmak mümkün.
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