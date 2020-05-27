Tracer 900 ile yolda duyuları harekete geçirme vakti

Pandemi döneminde hayat aşama aşama normalleşme sürecine doğru ilerlerken motosiklet sevdalıları da yaz aylarında yapacakları seyahatleri planlamaya başladı. Motosikletlerini yenilemek isteyen tecrübeli sürücüler ya da güçlü bir iki tekerle Sport Touring segmentine geçmek isteyen maceraperest kullanıcılar için Yamaha Motor’un adayı Tracer 900… Her sürüşü ruhsal ve zihinsel bir yolculuğa dönüştüren Tracer 900, konforlu ve teknolojik donanımıyla uzun ya da kısa tüm yolların en keyifli yoldaşı… Eğer planlarınızdaki yollar bol virajlı ve dönüşlü ise sportif tarzı ve gezi ruhu sayesinde olağanüstü bir sürüş deneyimi yaşatır.
Tam bir gezi motosikleti.
Uzun yolu seven, yeni kültürler benimseyip km’ler harcamayı isteyenler, özgürlüğün tadını yolda motosiklet ile çıkarıyor. Rüzgârı hissederek, sürülen coğrafyalarla bütünleşme fırsatı veren motosikletler özellikle uzun yolda güçlü ve konforlu olmalı… Farklı segmentlerde, farklı ihtiyaçlara yönelik en iyi performans motosikletlerini sunan Yamaha Motor’un uzun yol için tasarladığı Tracer 900 tam bir gezi motosikleti. Avrupa’nın en çok satan motosiklet modelleri arasında yer alan Tracer 900’ün kalbinde derin, doğrusal tork düzeyleri ile güçlü ve yüksek devirde yüksek güç üreten 847 cc, 3 silindirli bir motor yatıyor. Dövme pistonlara ve ofset silindirlere sahip bu kompakt ve hafif motor, iki tekerlek üzerindeki sürüş deneyimine coşku katıyor.
Rüzgar ve yağmur gibi zorlu hava koşullarına karşı mükemmel koruma.
Tracer 900 ile dağlarda heyecanlı bir yolculuğa çıkarken veya uzun mesafeli bir tura hazırlanırken yüksek seviyede konfor ve koruma elde ediliyor. Büyük ekran ve kompakt gidon, rüzgarın sürücünün üst bedenini etkilemesini engellerken ergonomik tasarımlı sele, sürücü ve yolcu basamakları her yolculuğu rahat ve keyifli hale getirir. 18 litrelik deposuyla kesintisiz 300 km yol yapan Tracer 900, sürüş konforu için dar bir orta kısım ve dizlikler sunan benzin deposu sayesinde rahatlıkla uzun süreli sürüşler yapmayı mümkün kılıyor.
Farklı koşullarda etkili çalışma için Tracer 900’ün üç farklı D-Mode çalışma modundan biri seçilebiliyor. Aniden bastıran yağmur ya da rüzgar gibi sürprizlerle dolu yolculuklarda 3 modlu Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) kaygan zeminlerde ekstra güvenlik sağlarken, ABS frenleme sırasında tekerleklerin istem dışı kilitlenmesini önlüyor.
Virajlar hiç bu kadar keyif vermemişti.
Sürücü güvenliği Yamaha’nın her modelinde olduğu gibi Tracer 900’ün tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Çoğu zaman kullanıcıyı korkutan virajlar artık eğlence sebebi. Tracer 900’de viraja girerken daha yumuşak vites küçültmek için destekli ve kaydırmalı (A&S) debriyaj mevcut. Vites küçültme nedeniyle şanzıman üzerine etki eden ani darbeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan A&S debriyaj, şasi dengesini ve duruşunu korumaya yardımcı olarak daha yüksek kontrol kabiliyeti sunuyor.
Yüksek hızda mükemmel denge.
Tracer 900’ün uzun alüminyum salınım, hızlanırken daha güçlü bir sürüş hissi yaratıyor. Bu hafif salınım kolu motorun dinamik sürüş deneyimine katkıda bulunmanın yanı sıra yüksek hızdayken mükemmel denge için uzun bir aks açıklığı ve viraj çıkışlarında yüksek seviyelerde çekiş sağlıyor. Tracer 900’ün başarısındaki temel faktör hafif ve kompakt alüminyum şasi kullanılması… Bu şasinin mükemmel rijitlik dengesi Sport Tourer’in çevik ve hassas kontrol özelliklerine katkı sağlıyor. Bir ya da iki kişiyle otoyolda ya da ara sokaklarda rahatlıkla sürülen Tracer 900, sürücü tepkilerine anında ve doğru bir şekilde yanıt vermek üzere üretildi.
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