Otomobiliniz karakterinizi yansıtır

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai’nin yöneticileriyle Çinli dron üreticisi Ehang Inc. ilginç bir taşıma çözümü geliştirmek için işbirliği yapıyor: Pilotsuz uçan taksiler. Dubai’nin fütüristik şehir planı çerçevesinde ilk dron taksi, Temmuz ayında uçuş yapacak. Türünün ilk örneği olan Ehang 184 adlı dron şu anda insan taşıma, lojistik, acil medikal yardım ve felaket tahliyesi […]