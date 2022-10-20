Çocuğunuzun oyun bilgisayarını tanıyor musunuz?

Nissan Juke farklı ve biraz komikti. Yenisiyse artık kesinlikle komik değil. Hatta ciddi. Kimileri onu sadece zevksiz veya komik bulurken, birçok insana göre Juke stil sahibiydi. Bu sıra dışı yol arkadaşı neredeyse 10 yıl boyunca hayatta kalmayı ve bir milyon adetten fazla müşteri bulmayı başarmıştı. İkinci nesille karşılaşmaya giderken “bakalım bu ne kadar komik” diyerek […]