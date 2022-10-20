Çocuğunuzun oyun bilgisayarını tanıyor musunuz?

Çocuklar ve gençler için oyun bilgisayarları çok önemli cihazlar ve aslında karmaşık bir yapıya sahip olan bu pahalı cihazları anladığınızda, onlarla daha sağlıklı iletişim kurabilirsiniz.
Pek çok çocuk, hatta babaları, oyun bilgisayarlarının başında yarış otomobilleri kullanmayı severler. Yetişkinler bile bilgisayarları iş yanında eğlence için kullanırken çocukların da bu güçlü dijital cihazları eğlence için kullanmaması mümkün değil. Peki ama bu fiyatları kabarık oyun PC’leri neden ve nasıl oluyor da diğer bilgisayarlardan daha farklı oluyorlar. Eğer onların sadece makyaj ve reklam nedeniyle farklı olduğunu düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz çünkü oyun bilgisayarları çok gelişmiş teknolojik parçalarla, yüksek işlemci gücü isteyen gelişmiş oyunları çalıştırabilme yeteneği ile geliyorlar. Dolayısıyla, çocuklar ve gençler için çok önemli bir ihtiyaca dönüşüyorlar. Hatta size bir sır verelim, pek çok yetişkin de oyun bilgisayarlarına sahip olmak istiyor. Şimdi hazır Sevgililer Günü de yaklaşıyorken belki sevgiliye hediye bakarken, belki de sevdiklerinize, ailenize, çocuklarınıza hatta yaşlı anne babanıza yeni bir PC almak için araştırma yapıyorsanız, bu oyuncu bilgisayarı neymiş biraz detaylandıralım.
1- PC’yi sadece oyun amacıyla kurmayın
Eğer kocaman bir PC’yi sadece oyun oynamak amacıyla topluyorsanız, kaynaklarınıza yazık ediyor olabilirsiniz. PC’ler, uzun yıllar dayanacak ve pek çok ihtiyacınızı görecek ağır sanayi makineleri gibidir. Eğer PC’nizi doğru şekilde toplamayı başarırsanız, onunla yıllarca diziler seyredebilir, işinizi yapabilir, video düzenleyip YouTube kanalınıza yükleyebilir ve hatta oyun oynarken Twitch üzerinde canlı yayın açıp kalabalık bir seyirci kitlesi kazanabilirsiniz. Dolayısı ile bir PC toplarken, tüm bu amaçlara hizmet edeceğini de düşünmeye çalışın. Cihazınızı birden fazla monitöre bağlayarak çalışmak ve hatta oyun oynamak isteyebileceğinizi hatırlayarak, birden çok görüntü çıkışı olmasına özen gösterin. Böylece PC’de eğer güçlü bir ekran kartı da varsa, bir ekranda oyununuzu çalıştırırken, diğer ekranda ödevlerinizi yapabilirsiniz. Kim aynı anda hem ödevle, hem oyunla uğraşmak ister diye soruyorsanız, işte burada PC oyunculuğunun gerçek yüzü devreye giriyor. EVE Online gibi multiplayer bir oyunu oynarken, örneğin oyundaki uzay geminizin uzun süren madencilik operasyonu sırasında, onlarca dakika boyunca oyun ekranına bakmak yerine, dönüp diğer ekranda işlerinizi, ödevlerinizi yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu sırada gözünüz de geminizde olur ve herhangi bir sürpriz korsan saldırısında hemen diğer ekrana geçip maden geminize saldırma cesareti gösteren o cüretkar korsanlara hadlerini bildirebilirsiniz.
2- Anakartınız PC’nizin temelidir
Anakart bir PC’nin temelini oluşturur. Güçlü bir oyun bilgisayarı kurmak istiyorsanız, güçlü donanım bileşenlerini destekleyen bir anakart edinmelisiniz. Örneğin bazı anakartların SSD desteği bulunmayabilir ve siz daha hızlı çalışan oyunlar için SSD depolama birimleri kullanmak isteyebilirsiniz. Eğer SSD desteği bulunmayan anakart satın aldıysanız, ya SSD’den mahrum kalacaksınız ya da anakartınızı değiştirmek için zaman ve emek harcayacaksınız demektir.
3- İşlemci
Güçlü bir oyun bilgisayarı için en son teknoloji işlemcileri edinmek bir gelenektir. Çünkü bu sayede, bilgisayar daha uzun yıllar boyunca yeterli güç üretmeye devam edecek, 4-5 sene sonra bile yeni çıkan oyunları sorunsuzca çalıştırabilecektir. Ancak işlemciler çok pahalı bileşenlerdir. En güçlü işlemcilere bütçeniz yetmiyorsa bile üzülmeyin, bilgisayarınıza daha ucuz bileşenler olan RAM’lerden daha fazla ekleyerek, uzun yıllar hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak RAM ve işlemci birbirinin yerini tutar gibi bir anlam çıkmasın. RAM, güçlü bir bilgisayarda bolca bulunması gereken bir bileşendir. Her şekilde, mümkün olan en fazla RAM’i edinmeye çalışmanızı tavsiye ediyoruz.
4- Ekran kartı
Ekran kartı alırken, fiyat/performans değerlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Bazı ekran kartları, uygun fiyata çok güzel performans sunarken, aynı fiyat aralığındaki diğer kartlar çok yavaş kalabilirler. Bu noktada kartın üreticisine, kullandığı soğutma ekipmanlarının kalitesine, kartın tasarımına kadar pek çok detay devreye girebilir. Satın almadan önce iyi bir araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın.
5- Monitör
En güzel oyun bilgisayarını topladınız ama o da ne? Onu bağlayacak uygun bir monitörünüz mü yok? Konsolları salondaki TV’ye bağlamaya alışkınız ama PC’ler için bu her zaman en iyi çözüm olmayabilir. Televizyonların çözünürlükleri ve frekansları, PC oyunlarının optimal çözünürlük ayarları için çoğu zaman yeterli olmaz. Dolayısıyla, TV’lerden çok daha gelişmiş görüntü ekipmanları olan oyuncu monitörlerine ihtiyacınız olacağını unutmayın.
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