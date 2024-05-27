Alman gazetecinin gözünden Togg

Yeni XC90’nın ne kadar heybetli göründüğünü fark etmek için kaçamak bir bakış yeterli. Örneğin temiz çizgilere sahip büyük ızgarası ve şık tasarımlı farlarıyla tamamen farklı ve güçlü bir karaktere sahip olduğunu hemen hissettiriyor. ÖNE ÇIKANLAR Geniş iç mekanı ve bir Volvo’nun, İskandinav tarzı berrak imajı, devasa boyutlarına rağmen XC90’a zarafet kazandırıyor. Aracın teknik verileri de […]