Alman gazetecinin gözünden Togg

Alman Otomobil Dergisi Auto Bild’de otomobil gazetecisi Thomas Geiger’in Togg incelemesi yer aldı.
Alman Auto Bild dergisinin editörü Thomas Geiger, Türkiye’ye gelerek, Gemlik’teki Togg tesislerini ziyaret etti ve ardından da T10X’in ilk kez direksiyonuna geçti. Thomas Geiger, araca ilişkin yorumlarını hem haftalık Auto Bild dergisi için kaleme aldı, hem de Auto Bild YouTube kanalı için sürüş videosu çekti. Almanya’da çok ilgi çeken bu video, Türkçe altyazılı olarak Auto Show YouTube kanalında da yer alıyor. İncelemede Togg T10X için “Türk Teslası” benzetmesi yapılıyor.
Haberde, Türkiye’nin Togg öncesi, yılda 1,5 milyon araç ürettiği ve Avrupa’ya Amerikalı, Japon ya da Korelilerden daha fazla yeni otomobil ihraç etmesine rağmen milli markasını oluşturamadığı belirtilerek, “Ta ki altı yıl önce, makine mühendisliği, ticaret, elektronik ve iletişim gibi kilit sektörlerden bir avuç Türk sanayi devi, modern zamanların ilk otomobil üreticisini kurmak için güçlerini birleştirene kadar” yorumu var. İşte Thomas Geiger’in Togg yorumları:
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