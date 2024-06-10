Skoda’nın best-seller’ı Temmuz’da Türkiye’de

Ford, test sürüşlerinde yeni bir sistem başlattığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklama şöyle: Ford Otosan, “Direksiyonda Ben Varım” uygulaması ile test sürüşlerinde yepyeni bir dönem başlattı. Ford bayilerine zaman ve lokasyon sebebiyle test sürüşü için gelemeyen müşterilere kolaylık sağlayan proje büyük ilgi gördü. Ford’un özel olarak eğitim verdiği “Marka Elçileri” tarafından yürütülen uygulamada, ilk 3 […]