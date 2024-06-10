Berlinetta’da V12 geleneği

İtalyan spor otomobil markası Ferrari, 812 Superfast modelinin yerini alan yeni V12 motorlu Berlinetta modelini tanıttı. Miami’deki Ferrari festivalinde görücüye çıkan modelin ismi İtalyanca’da 12 silindir anlamına gelen Dodici Cilindri.
Hırant KASAPOĞLU / İTALYA
12 silindir Ferrari markasının DNA’sına işlemiş durumda. 1947’deki ilk Berlinetta modelinde de, markanın kurucusu Enzo Ferrari, 12 silindirli, 1,5 litrelik bir V12 motora yer vermişti. Zaman içerisinde değişen Berlinetta modellerinde Ferrari bu geleneği sürdürdü ve şimdi, tüm zamanların en gelişmiş Berlinetta’sında, yine en yeni ve en güçlü V12 motoru yer alıyor.
Ferrari bir taraftan, 2025 yılında elektrikli yeni modeller için Maranello’daki tesislerinin içerisinde yeni bir elektrikli araç fabrikası inşa ederken, öte yandan da V12’nin sesini ve keyfini seven, “connoisseurs” tabir ettikleri otomobil gurmelerini de unutmuyor. Bu V12 aşıkları için yeni önden motorlu Berlinetta’sını atmosferik bir V12 ile donatan Ferrari, öte yandan bu aşkı kelimelere döküp, ikonik Berlinetta’nın ismini de silindir sayısına atıfla “Dodici Cilindri” olarak belirlemiş.
Purosangue’den sonra, yine İtalyanca isme sahip bir Ferrari daha çıkıyor karşımıza; Dodici Cilindri. İtalyan marka Amerika’daki fanatiklerine, yeni bir otomobilin yanı sıra ücretsiz İtalyanca kursları da mı verecek yoksa? Şaka bir yana, İtalya dışındaki müşterilerin tamamı bu yeni Ferrari’yi 12 silindir olarak adlandırılacaktır diye tahmin yürütebiliriz.
“Il Commendatore”nin izinde
Miami’deki tanıtımdan 2 hafta önce, Maranello’da dünya basınına yapılan ön sunumda, Ferrari’nin pazarlama yöneticisi Enrico Galliera, markanın kurucusu Enzo Ferrari’nin, ürettiği otomobillerle ilgili sözlerini hatırlattı. Il Commendatore şöyle diyordu; “Ferrari otomobilinin özünde V12 motor var. Geriye kalanlar bunun etrafındaki varyasyonlardır”.
Enzo’dan ilham alan Ferrari yönetiminin de, 2024 yılında yeni bir Berlinetta’yı geliştirirken, Ferrari’nin özü olan DNA’sından, yani 12 silindirden uzaklaşmaları beklenemezdi, üstelik de emisyon regülasyonları hala bu motorların üretimine izin veriyorken. Mühendisler 2026’nın regülasyonlarını bugünden karşılayan bir motor geliştirmişler. İtalyan metal zanaatının kusursuz bir örneği olan F140HD kodlu bu yeni V12, atmosferik emişli besleme sistemiyle 830 HP üretiyor. Üstelik bu gücü üretirken, dakikada 9.500 devire ulaşabiliyor ve çıkardığı müthiş keyifli seslerle, V12 aşıklarını zevkten dört köşe yapma potansiyeline sahip. Torkun yüzde 80’i 2.500 devirden itibaren üretilirken, geriye kalan devirlerde motorun devir çevirmeye devam etmesi ve vites değişimine ya da motor, takometrede kırmızı bölgeye ulaşana dek, bu ivmenin hiç bitmeyecekmiş gibi kesintisiz sürmesi, saf sürüş keyfinin direksiyon ve pedallar üzerinden sürücünün vücuduna transfer edilmesine yol açıyor. Bu hissi sanırız kelimelerle anlatmak zor. Hani derler ya, “Anlatılmaz, yaşanır”.
9.500 devir için özel modifikasyon
Yeni F140HD motorunda, daha önceden özel seri 812 Competizione modelinde kullanılan motordan da bazı aksamlara, bazı modifiye edilmiş parçalara ve geliştirilmiş yazılıma yer verilmiş. F140HD’nin 9.500 devir çevirebilmesi için de mühendislerin, hareketli parçalardaki ağırlığı ve atalet gücünü azaltması gerekmiş. Bu nedenle bazı hareketli parçalarda, çelikle aynı dayanıma sahip titanyum kullanılarak yüzde 40 hafiflik sağlanmış. Pistonlarda ise yeni bir alüminyum alaşımdan yararlanılmış. Yeniden dengelenen krank sayesinde de yüzde 3 ağırlık tasarruf edilmiş.
Motordan yüksek performans alabilmek için supap iticilerinde Formula 1’deki teknolojiler adapte edilmiş. Ayrıca itici yuvaları DLC (Diamond Like Carbon) isimli madde ile kaplanmış. Bu malzeme çelik yüzeylere kayganlık sağlıyor ve sürtünme kayıpları azaltılabiliyor.
Bu kadar motor bilgisi vermişken, performans verilerine de bakalım. 12Cilindri, 0’dan 100 km/s hıza 2,9 sn’de, 0’dan 200 km/s’e ise 7,9 sn’de çıkıyor. Son sürati ise 340 km/s’ten fazla.
Geçmişten geleceğe bir tasarım köprüsü
Yeni Berlinetta’nın tasarım sunumunu yapan dizayn şefi Flavio Manzoni, daha önceki nesil, ön ortadan konumlu V12 Berlinetta’ların stil kodlarını radikal bir şekilde yeni 12 Cilindri’ye aktardıklarını açıkladı. Tasarım esinlenmesi önden bakışta bariz şekilde kendisini belli ediyor. Zaten Manzoni ve ekibi bu esinlenmeyi gizlemek değil, tam tersine iyice altını çizmek ve vurgulamak istemişler. Bir şekilde Daytona, 365 GTB4 veya 375 GTB, önden bu havayı yakalamak mümkün, özellikle de far yapısında, kaputun eğiminde ve kaput üzerinde bırakılan havalandırma ızgaralarında. Manzoni, direk olarak bu modelleri hedef almadıklarını, bu modellerin olduğu dönemin etkisini yansıtmak istediklerini, o yılların uzay çağı bilim kurgu filmlerindeki renkleri ve şekilleri yansıttıklarını söylüyor.
Gerçekten de uzun burun ve kaput yapısında ‘60’ların, ‘70’lerin tasarımlarına rastlıyoruz. Ancak tavanda kullanılan ve arkaya doğru uzanan pleksiglas cam tavan, arka bölümün fütüristik havasıyla çok iyi bir uyum gösteriyor. Bu yeni Berlinetta, geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü gibi. Yaşı yetenler, Magnum dizisinde dedektifi canlandıran Tom Selleck’in kullandığı, üstü açık 308 GTS’i, yeni 12Cilindri’nin hamurunda göreceklerdir. Arka bölümde ise Uzay Yolu dizisindeki uzay gemilerini hatırlatan yapı, Manzoni’nin tasarımını geleceğe taşıyor. Yine bu bölümde, her bir köşeye birer adet aktif spoyler yerleştirilmiş. Spoyler flaplar aracın hızına göre 60 ile 300 km/s arası hızlarda devreye girerek, arka bölüm için ilave yere bastırma kuvveti uyguluyor.
İç mekan dijital çağa geçmiş
İç kabinde ise kolaylıkla içerisine geçilebilen ve kolayca, konforla oturulabilen, 2 adet sportif Ferrari koltuğu var. Kokpitte yer verilen renk ve malzeme kombinasyonları sayesinde 3 katmanlı bir tasarım sağlanmış. Koltuklarda kullanılan Alkantara ise yüzde 65 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş yani burada da sürdürülebilirlik düşünülmüş.
Ferrari gibi bir spor otomobilde bile tasarımcılar, iç mekanda dijitalleşmeye önem vermişler. Direksiyon üzerindeki tuşlar ve orta konsoldaki vites seçici haricinde pek fazla düğme bulunmuyor. Bütün kontroller ortadaki 10,25 inçlik merkezi dokunmatik dijital Multimedya ekranı üzerine alınmış. Hatta kokpitin sağ tarafına yani yolcunun karşısına da 8,8 inçlik bir ekran yerleştirilmiş. Bu ekranda yolcu, sürüşle ilgili tüm verileri görebiliyor ve kendisini tam bir co-pilot gibi hissediyor.
Spider de şimdiden hazır
Ferrari, 12Cilindri’nin tanıtımında bu kez bize bir sürpriz daha yapıyor ve otomobilin Spider versiyonunu da coupe Berlinetta ile aynı anda tanıtıyor. Her iki otomobil de yılın son çeyreğinde, aynı anda piyasaya verilecek. Coupe’nin İtalya satış fiyatı 395 bin Euro olacak. Spider’in ise bundan yüzde 10 kadar daha yüksek fiyatlı olacağını söylemek mümkün.
SONUÇ: İtalyan spor otomobil markası Ferrari, 812’nin yerini alan yeni Berlinetta’sı 12Cilindri’de, tasarım olarak geçmişten kopmamış ama geleceğe uzanan bir köprü oluşturmuş. İç mekandaki dijitalleşme de bunun bir diğer kanıtı. Yeni otomobildeki belki de en ikonik ve en Ferrari unsur, otomobile de ismini veren V12 motorun yenilenmiş ve güçlenmiş haliyle korunmuş olması.
FERRARI 12CILINDRI
Motor hacmi 6496 cm3
Max. güç 830 HP @ 9250 rpm
Max. tork 678 Nm @ 7250 rpm
Max. devir 9500 rpm
Uzunluk 4733 mm
Genişlik 2176 mm
Yükseklik 1292 mm
Son sürat > 340 km/h
0-100 km/h 2.9 s
0-200 km/h 7.9 s
100-0 km/h 31.4 m
200-0 km/h 122.0 m
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