Berlinetta’da V12 geleneği

306 HP! Mini Clubman John Cooper Works, BMW M135i ile birçok ortak noktaya sahip: Motor, 4×4 sistemi, yüksek fiyatlar… Bakalım virajlarda nasıl? İstisnai olarak bu kez yazımıza paradan konuşarak başlıyoruz. Para, birçok insanın ortak sohbet konusudur. Ancak buna Mini müşterisi dahil değil gibi görünüyor. Araç konfigürasyon ekranında fiyat 48 bin 980 Euro’ya ulaştığında birçok insan […]