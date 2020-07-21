Gelin arabası süslemek için yaratıcı fikirler

Düğün mevsimi geldi ve artık dünya evine girmek isteyen mutlu çiftlerin nikah törenlerine ve düğünlerine sık sık şahit olacağız. Peki, düğün bizim düğünümüz olursa, gelin arabasını nasıl süsleyebiliriz? İşte orijinal ve etkileyici gelin arabası süslemeleri için püf noktaları.
Düğün mevsimi, bu yaz pandeminin gölgesi altında da olsa başladı. Elbette maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek, hijyen kurallarına uyarak düğünlerimizi düzenleyip mutlu çiftleri dünya evine alacağız. Ancak her düğünün olmazsa olmazı, düğün arabaları için bu sene biraz daha orijinal süsleme fikirleri kullanabiliriz. Ne de olsa yüz yılda bir görülebilen pandemi gibi bir felaketin ortasında düğün yapıyoruz. Düğünlerimizin de gelin arabalarının da biraz farkı olsun.
Evlilik için tüm alışverişlerinizi, hazırlıklarınızı yapmış olabilirsiniz veya evlilik hazırlıklarına yeni başlıyor olabilirsiniz. Kahve makinesi ya da çeyiz setleri veya no frost buzdolapları gibi sayısız ihtiyacınızı karşılayıp evlilik için hazırlığınızı yapacaksınız. Peki ama gelin arabası?
Tüm bu evlilik hazırlıklarınız sırasında size tavsiyemiz, gelin arabanız için de hem esprili hem de dikkat çekici süsler edinmeniz olacaktır.
Örneğin, pandemi sırasında evlendiğinizi ve zor şartlarda bir evlilik gerçekleştirdiğinizi çocuklarınıza, torunlarınıza anlatabilmek için, gelin arabasının önüne bir oyuncak bebek yerine irice bir Coronavirüs oyuncağı oturtabilirsiniz. Coronavirüs oyuncağı bulmakta zorlanırsanız, size tavsiyemiz, 3D baskı yapan bir baskı merkezinden size internetten 3D bir Coronavirüs modeli bulup basmalarını isteyebilirsiniz. Mümkünse bunların küçük modellerini de yaptırıp sağa sola asmanız mümkün ki, bu sayede düğün fotoğraflarınızda havada uçuşan minik Coronavirüsler de çocuklarınızın mutlaka dikkatini çekecektir.
Bir diğer ironik gelin arabası süsü ise, aracın önüne yerleştirilebilecek gelin ve damat maketlerinin ağzına maske takmak olabilir. Hatta durumu abartıp, sosyal mesafeye dikkat çekmek için, aracın etrafına dolayacağınız kurdeleler yerine, artık ikonik bir imgeye dönüşmüş olan, sarı ve siyah renklerden oluşan “olay yeri şeridi” kullanabilirsiniz.
Eğer daha da acımasız bir ironinin peşindeyseniz, bu bantları nikahınız ve düğününüz sırasında da kullanabilir, nikah masasına yaklaşılmaması için olay yeri şeritlerini çekebilirsiniz.
Bir diğer ilginç ama etkili süsleme ise gelin arabasının önüne komple bir yüz maskesi takmak olabilir. Bunun için de bir terzi ile anlaşıp, bir miktar beyaz ve ince kumaş ile bir miktar ip kullanarak, arabanın ön kısmını tekerleklere kadar kaplayacak dev bir maske diktirebilirsiniz. Maskenin iplerini de aracın aynalarına veya ön kapılarına takarsanız, aracı yüz maskesi takmış olacaksınız ki, bu sayede sosyal bir mesaj verip, pandemiye karşı maske takmanın önemine de vurgu yapmış olacağınız için, düğününüz sosyal mesajlı bir düğün olarak TV haber bültenlerine bile konu olabilir. Ancak elbette maskeyi dikerken çok dikkatli bir şekilde ölçüp biçip kontrol etmelisiniz ve bu maske aracın üzerindeyken hız yapmamalısınız. Şovunuz bitince maskeyi çıkarıp normal hızınıza devam edebilirsiniz.
Düğününüz veya gelin arabanız, artık tüm sosyal medya platformlarında virale dönüşecek, sarkastik bakış açınız torunlarınızı bile gülümsetecek. Elbette, Covid-19 pandemisi sırasında düğün yapma fikri çoğu insana da ters gelebilir ve bu yüzden tepki de alabilirsiniz. Buna da hazırlıklı olmalısınız.
Evet, Covid-19 insanlığın başına gelen üzücü bir felaket. Tarihteki Dünya Savaşları gibi tüm insanların yıllarını çalacak gibi de görünüyor. Ama unutmayalım ki, şehirlerin bombalandığı yıkıcı Dünya Savaşlarında bile evlilikler, düğünler durmadı. Covid-19 nedeniyle de durmayacağını biliyoruz. Dünyada hiçbir güç düğünleri durduramaz. Sosyal mesafeye ve maske gibi hijyen kurallarına dikkat ederek, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde düğün sürecini yönetmemiz ise mümkün.
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