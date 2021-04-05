Otomobil fotoğrafları ve videoları çekip yayınlamak konusunda meraklı birisiyseniz, sosyal medyadaki allı pullu otomobil fotoğraflarını özenerek takip ediyorsanız, sosyal medyayı yakacak, alev alev otomobil fotoğrafları çekebilmek için bilmeniz gereken küçük ipuçlarını anlatıyoruz.
1 – Işık her şeydir
Otomobiliniz dünyanın en etkileyici otomobili olabilir, tertemiz olabilir, harika bir mekanda fotoğraf çekiyor olabilirsiniz, arka plan eşsiz olabilir… Ama fotoğrafta yeterince ışık yoksa, görüntüler kimseyi etkilemeyecektir. Karanlık, zor seçilen, ne olduğu anlaşılmayan görüntüler elde edeceksiniz. O yüzden fotoğraf çekiminiz için her detayı planlarken, ışığı da mutlaka hesaba katmalısınız. Eğer güneş ışığı yeterince güçlü değilse, profesyonel kalitede aydınlatma ekipmanları bulmanız gerekebilir.
2 – Kameranız yeterince güçlü mü?
10 yıl önceki fotoğraf makinesi standartlarında 1-2 MP çözünürlüğe sahip kameralarla çekilen fotoğraflara bugün baktığınızda ne kadar bulanık ve düşük kalitede görüntüler olduklarını fark ediyorsunuzdur. Güzel bir fotoğraf için güçlü bir kameraya da ihtiyacınız olacak. Bugünün akıllı telefonları bu konuda çok ileri imkanlar sunuyorlar. Bir iPhone 11 Pro doğru ellerde profesyonel bir kamera gibi çalışabilir. Veya son modelleriyle Apple telefonları ile yarışan Huawei ya da Xiomi telefonlarını da tercih edebilirsiniz.
3 – Pasta cila aracınızı parlatır
Işık çok önemli demiştik… O ışığın aracınızın üzerinde parlaması, aracın boyasının ve detaylarının en şık şekilde fotoğrafa göze çarpması için çekimden önce araca detaylı bir pasta cila atmanız da büyük fayda sağlayacaktır. Sadece yıkatmak veya temizletmek yerine, biraz daha vakit ve bütçe ayırarak pasta cilayı da yaptırırsanız, fotoğraflarınız otomobil fotoğrafçılığının ölümsüz eserleri arasına girmek konusunda daha fazla şans kazanır.
4 – Sahnenizi seçin
İyi bir fotoğraf sadece fotoğrafını çektiğiniz nesneden oluşmaz. O nesnenin çevresi, yani sahneniz de çok önemlidir. Dünyanın en güzel otomobilini de çekiyor olsanız, fotoğrafın arka planında çöp bidonları veya düzensiz, özensiz apartman duvarları gibi çirkin detaylar yer alıyorsa, fotoğraflarınızın etkileyiciliği çok da yüksek olmaz. Çekimleriniz için etkileyici mekanlar, yani güzel bir sahne bulmalısınız.
5 – Videolarda drone etkisi
Eğer video çekimi yapacaksınız, sadece el kamerası değil, drone ile hava görüntüleri de elde etmeye çalışın çünkü insanlar kendi gözleriyle asla ulaşamayacakları havadan görüntülere dikkat kesilmeye, bu görüntülerden etkilenmeye daha da meyillidir. Üstelik, yol videolarında, hareket eden araç videolarında, havadan görüntü almak gerçekten de beğeni toplayan, yakışan bir yöntemdir.
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