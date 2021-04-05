Sosyal medyayı yakacak alev alev otomobil fotoğrafları

Discovery Sport ile Land Rover gayet iddialı. Peki ama Mercedes GLC’nin karşısında şansı var mı? Her iki model de keyif ve eğlence vaat ediyor. Biraz yaşı olanlar “Disco” adlı efsanevi müzik şovunun girişini hatırlayacaktır: “Işıklar sönsün, spotlar yansın!” Aynı girişi, kısaca Disco olarak adlandırdığımız yeni Land Rover Discovery Sport’u selamlamak için de kullanabiliriz. Ancak bu […]