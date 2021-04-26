Yeniden uçacağımız o güzel günler geldi mi?

2016 Detroit Motor Show’da tanıtılan LC 500, kışkırtıcı ve atletik tasarımıyla global premium markası Lexus için yeni bir çağı temsil ediyor. Yeni Lexus LC 500, aynı zamanda mühendislik ve tasarım ekiplerinin büyük bir uyum içerisinde çalışması sayesinde sıra dışı özelliklere sahip oldu. Konseptin mimarisi, mümkün olduğunca üretim versiyonuna aktarılmaya çalışıldı. Fuarın en dikkat çeken modellerinden […]