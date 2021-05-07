Anneler günü hediyesi seçme kılavuzu

Fiat markasına sedan pazarında büyük güç katan Egea’nın benzinli ve otomatik şanzımanlı versiyonu, Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz günlerde Autobest 2016 ödülünü alarak Avrupa’nın en iyi otomobili unvanını kazanan Fiat Egea’nın 1.6 litre benzinli ve 6 ileri otomatik şanzımanlı versiyonu, 60 bin 900 TL’den başlayan rekabetçi anahtar teslim satış fiyatı ve 5 yıl/100 bin garantisi ile […]