Babalar Günü için laptop seçme rehberi

Bu yılki Cenevre Uluslararası Motor Show’da yakıt hücresi araştırmasında sonucu hazırlanan en son teknoliler sunulucak.. Bunların belki de en dikkat çekecek olanı, QUANT 48VOLT. Özellikle bir yarış arabası için düşük voltajlı elektrikli motor ilk kez tanıtılacak. Bu motoru barındıran QUANT 48VOLT, 760 beygir gücünde (4 x 140 kW), sıfırdan 100 kilometreye 2,4 sn de çıkan […]