Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor

Dünyanın en büyük üçüncü motosiklet üreticisi kimliği ile Türkiye’de de motorsiklet sektörünün yükselen markası olan Bajaj, sport segmentindeki büyük başarısının ardından, adventure naked segmentine de iddialı bir giriş yapıyor. Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan “Dominar 400” ilk kez Motobike İstanbul’da sergilenmiş ve büyük ilgi toplamıştı. “Dominar 400” performansı, şık tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve yüksek […]