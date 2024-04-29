Otomobil sektöründe gözlerin çevrildiği Çin’den yansıyan yeni modeller

Düğün mevsimi geldi ve artık dünya evine girmek isteyen mutlu çiftlerin nikah törenlerine ve düğünlerine sık sık şahit olacağız. Peki, düğün bizim düğünümüz olursa, gelin arabasını nasıl süsleyebiliriz? İşte orijinal ve etkileyici gelin arabası süslemeleri için püf noktaları.