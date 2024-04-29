Otomobil sektöründe gözlerin çevrildiği Çin’den yansıyan yeni modeller

Otomobil sektöründe gözler çevrildi Çin’de Pekin Uluslararası Otomobil fuarı 5 yılın ardından kapılarını açtı… Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu fuar izlenimlerini paylaştı. İşte Kasapoğlu’nun ilk yorumları ve fuarda tanıtılan bazı modellerden yansıyan fotoğraflar:
Özellikle son dönemde Çin otomobil sektörüyle gündemde…. Pekin’deki fuarda ise yeni modellerg görücüye çıktı. Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu fuarla ilgili şu yorumları paylaşıyor:
Auto China 2024, Pekin Uluslararası Otomobil fuarı, 5 yıl aradan sonra, bu yıl ilk kez düzenlendi. Son olarak 2019’da düzenlenen fuar, araya Covid19 pandemisinin girmesiyle 2021 ve 2023 yıllarında düzenlenememişti. Toplamda 220 bin m2 alan üzerine kurulu fuarda 248 adet yeni enerjili NEV araç sergilendi.
İLGİ BÜYÜKTÜ
Bu 5 yıllık özlemden midir yoksa Çin medyasının yeni otomobillere ve teknolojiye olan ilgisinden midir bilinmez, fuarın ilk medya ve VIP gününde, Batılı fuarlarda alışık olmadığımız şekilde kalabalıkla karşılaştım. Bırakın araçlarla çekim yapmayı, stand arasındaki koridorlardan bile yürümek çok zordu.
TÜRKİYE’YE GELECEKLER Mİ?
Geely Auto’nun davetlisi olarak takip ettiğim fuarda, Geely’nin Türkiye pazarına getirmeyi düşündüğü öncelikli olarak SUV modelleri inceleme fırsatı buldum.
Geely L7
Geely Kompakt SUV L7 modeli, 1,5 lt turbo benzinli motoru ve büyük bataryasıyla 90 km menzil sunan Plug-in hybrid bir model.
Galaxy
Ayrıca Geely, Galaxy isimli dev SUV konsept modelini tanıttı. Yapay zeka AI destekli araç farklı enerji kaynakları kullanarak 2000 km menzil vaat ediyor.
Geely e8
Geely standındaki başka bir ilginç yenilik ise tam elektrikli, sportif Premium sedan e8 oldu. Xiaomi’nin SU7 modeline rakip olan e8’de tek veya çift elektrik motoru ve 4×4 seçeneği mevcut.
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ MODELLER
Fuardaki diğer ilginç modeller arasında Xiaomi SU7, MG’nin 100. yıl modelleri, VW’nin Çin pazarı için geliştirdiği elektrikli Hello ID Code ile Mercedes G’nin elektrikli versiyonu, Lamborghini görünümlü BYD Ocean ve Huawei’in aracının Baic isbirligiyle geliştirilen yeni versiyonları yer aldı.
Galaxy
Galaxy
Galaxy
Robocar 07 sedan
Robocar 01 SUV
Zeekr 009
Elektrikli minivan
Robocar 07 sedan
Zeekr X
Robocar 07 sedan
Saic L6
Zeekr 009
Elektrikli minivan
Nissan Hyper Force
Konsol oyunları için tasarlanmış, daha sonra konsepti yapılmış
iCAR 03T
iCAR 03T
Galaxy
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