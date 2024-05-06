Geely, Starship’in örtüsünü açtı

Tarzımız, giysilerimize veya aksesuarlarımıza yansıdığı kadar kullandığımız otomobile de yansır. Peki otomobilimizin yanlış bir görüntü oluşturmaması için altın kurallar nedir? 1- Renkler kalıcıdır ama… Otomobilinizin rengini her canınız istediğinde değiştiremezsiniz. Mutlaka, otomobili satın alırken sevdiğiniz renkte bir model seçmişsinizdir ama seçtiğiniz rengin her kıyafetinizle uyumlu olması imkansız. Yine de renkler konusunda küçük hileler yapabilirsiniz. Özellikle […]