Geely, Starship’in örtüsünü açtı

Pekin’deki Auto China 2024 fuarında, Geely standının odağında, yeni konsept otomobil Starship yer aldı. Markanın yeni teknoloji amiral gemisi ünvanını üstlenen Galaxy, GEA mimarisi üzerinde, yapay zeka (AI) teknolojisinin nimetlerini kullanıcılarına sunuyor.
Hırant KASAPOĞLU / Pekin-ÇİN
Geely aslında Starship konsepti tasarımı altında, bizlere yapay zeka konusunda ulaştığı son noktayı vurgulamayı amaçlıyor. Geely Starship, bu yeni yapay zeka çağında, AI mimarisi aracılığıyla AI otomobiller üretebilme konusundaki iddiasını da ortaya koydu.
Yine ürün ailesindeki tasarım dilini kullanan Starship prototipi, yeni nesil Leishem elektrik hibrit, 11’e 1akıllı elektrikli sürüş, panoramik surround AI müzik sistemi ve AI akıllı koltuklar gibi Geely markasının geliştirdiği en yeni yapay zeka teknolojileri ile donatılmış. AI dijital asistan ve AI dijital şasi, akıllı sürüş, yapay zeka, big data, bulut tabanlı hesaplama özellikleriyle geleceğin, yüksek değerli mobilite deneyimini sunmak için entegre edilmiş.
Geely’nin Starship konsepti için yaptığı bu açıklamaları okudukça, insan kendisini Asimov imzalı bir bilim kurgu romanının içerisinde, CyberPunk bir gelecekte veya paralel evrende seyahat ederken düşlüyor. Acaba Geely, Starship ile Uzay Yarışı’nın kapılarını tekrar aralamak mı istiyor?
Geely Auto CEO’su Gan Jiayue, Starship konsepti üzerinde sergiledikleri akıllı teknolojilerin, zaman içerisinde tüm Yinhe serisindeki yeni enerjili modellerine yansıtacaklarını ve yapay zekada yeni bir çağı başlatacaklarını vurguluyor.
GEA Global Akıllı Yeni Enerji Mimarisi
Geely’nin Starship konseptinde kullanılan GEA Global Akıllı Yeni Enerji Mimarisi, donanım, sistem, ekoloji ve yapay zeka özelliklerini birarada sunuyor. Bu platform tam elektrifikasyon için, tam elektrik, hibrit, menzil uzatıcı ve yeşil metanol gibi yakıtları destekleyebiliyor ve kullanıcıya geniş bir güç çeşitliliği sunuyor. GEA3.0 mimarisi, AI dijital şasi, AI akıllı sürüş gibi teknolojilerle entegre olarak çalışıyor.
Elektrifikasyon anlamında Geely, en yeni teknolojilerini bu konsept üzerinde sergiledi. Bunlar arasında 11-in-1 akıllı elektrik sistemi, Leishen elektrik hibridinin yeni nesli ve yeni nesil Shendun batarya güvenlik sistemi tanıtıldı. Tüm bu yeni nesil sistemlerle birlikte elektrik sisteminin verimliliği %90,04’e yükselmiş. Tüm bu gelişmelerle birlikte Galaxy Starship’in menzili, dolu depo ve dolu batarya ile 2.000 km’nin üzerine çıkıyor.
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