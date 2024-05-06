Geely Türkiye’ye dönüş yapıyor

Çin’in otomotiv devlerinden Geely Auto, Türkiye pazarına dönüş yapmayı planlıyor. 2008-2012 yılları arasında Türkiye pazarında, Anadolu grubu distribütörlüğünde, Echo, Familia ve Emgrand gibi modellerle yer alan Geely, sonraki yıllarda Avrupa pazarlarından ve Türkiye’den çekilmişti.
Hırant KASAPOĞLU / Hangzhou-ÇİN
Volvo, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Proton, Lotus, London Taxi gibi markaların sahibi olan, Mercedes ve Smart gibi Batılı markalarla ortaklıkları bulunan Geely Auto, global ölçekte 5 tane R&D ve 12 tane üretim tesisine sahip. Geely Auto geçen yıl 1,68 milyon araç satmış. Bu satışlar içerisinde (NEV) yeni enerjili araçların payı yüzde 38’den 48’e yükselmiş. Şangay, Göteborg, Milano ve Coventry’de tasarım ofisleri, Malezya ve Mısır gibi Çin dışındaki ülkelerde üretim yatırımları olan Geely Auto yakın zaman içerisinde Türkiye pazarına da dönüş yapmak için pazar araştırmalarını sürdürüyor. Auto China 2024 Pekin otomobil fuarını ziyaretimiz sırasında, Geely yetkililerinden, Türkiye’deki yeni pazarlama stratejileri ve Türkiye’ye gelecek olan yeni Geely model ve markaları hakkında bilgiler aldık.
Türkiye pazarına yakın zamanda gelebilir
Geely yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, markanın Türkiye’ye dönüş çalışmaları henüz kesin olarak sonuçlanmış değil ama buna karar verilmesi ve açıklanması belki de çok uzun bir zaman almayacaktır. Şu aşamada Geely’nin, marka gücü desteğini de arkasına alarak kendi başına mı Türkiye’ye gireceği yoksa daha önceden olduğu gibi, yerel bir ortak, bir distribütör aracılığıyla mı geleceğine ilişkin henüz kesin karar verilmemiş. Geely’nin alt markalarından Lynk&Co’nun, Almanya’daki Çinli bir distribütör üzerinden Türkiye’de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığını biliyoruz. Ayrıca Geely’nin ticari araç markası Farizon ise başka bir distribütör tarafından Türkiye’de temsil edilmeye başlandı.
Geely eski dostlarını unutmayacak
Geely yetkilileriyle yaptığımız görüşme sırasında, Geely International’ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme için niyetlerini yineledi. Daha öncesinde kesilen ithalat nedeniyle eski kullanıcıların bazılarının mağduriyet yaşadıklarını ilettiğimizde ve distribütör yerine Geely markasının kendi başına gelerek gücünü göstermesi gerektiği şeklindeki yorumumuza ise Song “Eski dostlarımızı unutmayacağız” şeklinde cevap verdi. Bu cevaptan, eski distribütörle yola devam ihtimalinin de masada olduğu mesajı mı çıkar yoksa eski Geely kullanıcılarına bir sadakat bonusu mu çıkar, burası yoruma açık.
İlk etapta Geely ana markası gelecek
Marka pazarlama yetkilileri ve basın sözcülerine, Türkiye’ye hangi alt marka ve modellerini getirecekleri konusunda da sorular yönelttik. Aldığımız cevap, Geely’nin yeni pazarlara girişteki stratejisinin, ilk etapta kendi ana markasıyla gelmek olduğu yönünde oldu. Yani Zeekr ve Polestar şimdilik ufukta görünmüyor ama daha sonrası için belli de olmaz. Ayrıca Geely geldiğinde, mevcut Volvo binek otomobil operasyonunda da herhangi bir değişikliğe gidilmeyecekmiş.
SUV modeller öncelikli olacak
Marka yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, Türkiye pazarı için hangi modelleri getirmeyi planladıklarını da öğrendik. Geely, tıpkı geçen yıl Türkiye’ye giriş yapan bir diğer Çinli olan Chery markası gibi, farklı segmentlerde yer alan geniş bir SUV ailesi ile SUV segmentine atak yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta turbo destekli küçük benzinli ve hibrit motorlar ithalat planında yer alabilir. Bu araçların bir bölümü, test parkurunda test etme şansımız da oldu. 1,5 lt turbo benzinli motorlar, 120 kW yani 163 HP’lik motor gücü ile yeterli çekiş gücünü sunabiliyor. Hibrit destekli araçlarda bu güce elektrik motorunun desteği de ekleniyor. Tüm otomobillerde global platformlar yer alıyor yani CMA ve CMF gibi Volvo platformları veya SEA gibi yeni enerjili araçlara uygun platformlar. Dolayısıyla bu araçların Avrupa pazarları için homologasyonları da hazır gibi görünüyor.
Elektrikli modeller de gelebilir
Geely pazarlama yetkilileri, Türkiye pazarına sadece benzinli modellerini değil, NEV (New Energy Vehicles) ismi verilen yeni enerjili modellerini de getirebilmenin yollarını arıyor. Özellikle yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemek için, Malezya veya Mısır gibi Türkiye ile ticaret anlaşması olan ülkelerdeki üretim tesislerinden elektrikli Geely modelleri belki Türkiye’ye gelebilir.
5G bağlantılı dijital fabrika ve endüstri 4.0 ile üretim
Merkezi Hangzhou şehrinde bulunan Geely’nin, 12 üretim tesisinden biri olan ve Hangzhou’ya otomobille 2 saat uzaklıktaki, Changxing üretim tesislerini ziyaret ettik. BMA platformundaki Emgrand, Cool, Smart 1 ve Smart 3 modellerini üreten Changxing fabrikası yakın zaman sonra Smart 5 modelini de üretmeye başlayacak. Yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahip olan fabrikada 700 robot ve 2.000 işçi çalışıyor, dakikada 1 otomobil üretiliyor. Pres ve kaynak atölyelerinde otomasyon % 100, fabrikanın genelinde ise otomasyon oranı % 70 seviyesinde. 5G bağlantılı dijital fabrikada, endüstri 4.0 standardı sağlanıyor. Taihu Gölü kenarında yer alan fabrika sürdürülebilirlik, sıfır atık ve kendi enerjisini GES panelleriyle üretebilme konusunda da geleceğin fabrikası olmak istiyor; IOT teknolojisi ile de otomasyon daha da geliştiriliyor.
4 farklı Geely modelini test ettik
Türkiye pazarı için Geely, öncelikli olarak SUV modellerini getirmeyi planlıyor. Böylesi de çok mantıklı çünkü pazarın yarıdan fazlası SUV segmentinin hakimiyetine girmiş durumda.
Changxing fabrikasının test parkurunda sırasıyla elektrikli sedan E8 ile L7, Mojaro ve Starray isimli C SUV modelleri test ettik. Geely ürün gamında birçok farklı platform altında çok fazla model üretiliyor. İlerleyen dönemde hangi modellerin Avrupa için homologe edilip Türkiye’ye ithal edileceği daha fazla netlik kazanacaktır ama marka, öncelikle SUV modelleriyle bir SUV atağına kalkmayı planlıyor. 1,5 litrelik turbo benzinli motorlara sahip modeller ve bunların hibrit varyantları vergi avantajı sağlaması açısından da Türkiye pazarına uygun modeller olacak.
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