Geely Türkiye’ye dönüş yapıyor

Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu tarafından temsil edilen Piaggio Grup’un İtalya’da bulunan motosiklet müzesi, bir kez daha dünyanın en büyük gezginler topluluğu olan TripAdvisor’ın Onur Listesi’ne girdi. Avrupa’nın en büyük motosiklet müzelerinden biri olan Piaggio Müzesi, ziyaretçilerin vermiş olduğu yüksek puanlar ile Mükemmellik Sertifikası alarak üst üste beşinci kez “TripAdvisor Hall of Fam Listesi’ne girmiş oldu. […]