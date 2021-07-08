Otomobil severler simülasyonlara akın ediyor

Skoda mühendisleri, VW Grubu’ndaki meslektaşlarının bir süredir yaptığı çalışmaları kullanarak, elektrikli otomobiller hazırlamayı planlıyor. Yapılan araştırmalar eşliğinde ilk elektrikli Skoda’nın bir SUV olmasına karar verilmiş durumda. Elektrikli bir kalbe sahip olan bu kompakt SUV, orijinal Skoda karoserinin altında VW’nin uygun maliyetli motor ve aktarma organlarını barındıracak. Örnek alınan modelse, Audi’nin ürün programına almayı planladığı ama […]