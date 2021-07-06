Yeni otomobilinizi yollara hazırlama rehberi

İster sıfır, ister ikinci el, yeni bir otomobil aldığınızda onu kendi sürüş profilinize göre farklı aksesuarlar ve eklentilerle donatmak isteyebilirsiniz. Bu sayede aracınızı, sizin sürüş alışkanlıklarınıza uygun, daha güvenli şekilde yol alacak bir otomobile dönüştürmüş olursunuz. Peki, bu hazırlık nasıl olacak?
Satın aldığınız aracın yetenekleri, fabrika çıkışı teknolojileri gibi özellikler, yaşına ve modeline göre değişecektir. Ancak bazı özellikler var ki, günümüzün trafiğinde artık olmazsa olmaz özellikler arasına girdiği için bu aksesuarları hızla eklemek isteyebilirsiniz.
Örneğin, park sensörleri, eski model araçlarda bulunmasa da artık çok kolayca her araca eklenebiliyor ve özellikle şehir trafiğinde büyük bir zaman kazancı sağlıyor. Üstelik maliyetleri de çok düşük olduğu için, artık aracınızla park ederken riske girip körlemesine park etmeye gerek kalmıyor. Hatta dilerseniz, ekranlı bir multimedya sistemine sahipseniz veya aracınıza bu tür bir multimedya sistemi takarsanız, kameralı park sistemi de edinebilirsiniz. Özellikle büyük şehirlerde, yoğun trafik ve park yeri bulmanın zor olduğu noktalarda, kameralı park sistemleri büyük kolaylık sağlayacaktır.
Bir diğer önemli donanım güncellemesi ise, şüphesiz ki, araç içi kamerası olabilir. Artık fiyatları çok makul düzeye inen ve uzun süre boyunca kayıt alabilen araç kameraları hem araç içini hem de araç dışını kaydederek, özellikle kaza durumlarında, sizin masumiyetinizi kanıtlayan delilleri sağlayabiliyor.
Aracınızın bilgisayarı ne kadar gelişkin olursa olsun, telefonunuz her zaman hayatınızdaki bir numaralı dijital asistan olarak var olmaya devam edecek ve ister kablosuz olarak aracınıza bağlansın, isterseniz de araç içi tutacaklarla telefonu konsola yerleştirin, trafikte sağlıklı ilerlemek için artık telefonunuzun da hızlı ve güçlü donanımlara sahip olması gerekiyor zira siz direksiyondayken, dokunmatik ekranı geç cevap veren, uygulamaları yavaşlıktan açılmayan bir telefonla boğuşmak, son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu noktada, güçlü donanımları ama uygun fiyatlarıyla POCO veya HONOR ya da TCL marka Android telefonlar son dönemlerin gözdesi durumundalar. İncelemek isteyebilirsiniz.
Güneşin çok yakıcı olduğu şehirlerde yaşayanlar için cam filmi kurtarıcı gibidir. Güneşin altında araç kullanmak zorunda kalırken ister ön camdan, isterse de yan camlardan gelsin, güneş ışınları bir süre sonra yakıcı etki bırakabiliyor. Aracınızı kullandığınız bölgeyi de düşünerek cam filmini de acil ihtiyaçlar listesine alabilirsiniz. Elbette cam filmi araç içinde mahremiyetine özen gösteren sürücüler için de acil bir ihtiyaç olabiliyor. Yoğun büyük şehir trafiğinde, dur kalklı ilerlemelerde, yan tarafta seyir halindeki sürücülerin bazen taciz boyutlarına varan rahatsız edici bakışlarına karşı cam filmleri en kesin çözümü oluşturuyor.
Aracınız USB girişine sahip değilse, telefonunuzu şarj etmek için, çakmak girişindeki elektriği USB portuna aktaracak bir dönüştürücü edinmek de isteyebilirsiniz. Özellikle eski model araçlarda, navigasyon için de telefonu kullanmak gerektiğinden, telefon şarjınızın hızla boşalacağını tahmin edebilirsiniz. Araç kokpitinde USB şarj imkanı yoksa bir adaptörle telefonlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz. Üzerinde iki USB çıkışı olan bir adaptör tercih ederseniz, aynı zamanda yanınızdaki yolcu da telefonunu şarj edebilir.
İkinci el bir araç aldıysanız, ne zaman nerede sorun çıkartacağını tahmin etmek de kolay değil. Bir gece sürüşünde, karanlık bir ortamda yolda kalmanız durumunda bir ışık kaynağına çok ihtiyacınız olacağını da hatırlamalısınız. Üstelik böyle bir ışık kaynağı arkadan gelen araçların sizi fark etmesi için de hayati bir gerek. Dolayısıyla, yeni aracınız için aksesuarlar satın alırken, güçlü bir harici aydınlatma kaynağı edinmeniz de faydalı olabilir.
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