Chery’nin yeni tasarım felsefesi Guangzhou fuarında ortaya çıktı

Ferrari, yeni süpersport otomobili 812 Superfast’i, 87. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor. 12 silindirli yeni İtalyan canavarı, Ferrari tarihindeki en güçlü ve en hızlı model olma ünvanını taşıyor. Yenilikçi özelliklerinin yanı sıra, 12 silindirli motoru ile 1947’de başlayan “Şahlanan At” fenomenini, otomobil dünyasında yeni bir yere taşımaya hazırlanıyor. 812 Superfast, Ferrari’nin V12 tarihindeki en güçlü […]