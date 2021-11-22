Chery’nin yeni tasarım felsefesi Guangzhou fuarında ortaya çıktı

Yüksek teknoloji ve şık tasarımla donatılmış yeni nesil ürün serisiyle fark yaratan Çinli otomotiv devi Chery, 19 Kasım’da kapılarını ziyaretçilere açan Auto Guangzhou 2021 fuarında, yeni modeli Omoda 5’in örtüsünü açtı.
Fuardan 3 gün önce, Omoda 5’in ilk tasarım ipuçlarını, 3 farklı çizimle veren Chery, yeni nesil ürün tasarım felsefesini “Art in Motion” (Hareketin Sanatı) kelimeleriyle betimliyor. Bu yeni tasarım anlayışında, akıcı çizgiler, Chery’nin ilk Crossover SUV sentezi modeli olan Omoda 5’e hayat veriyor. Tasarımcılar Art in Motion felsefesine Chery’nin yeni aracı üzerinde hayat verirken, aracın dinamik özellikleri ve aerodinamik çizgilerini, elmas yıldız tasarımlı ön ızgara ve coupe formlu katmanlı arka tasarımıyla ustaca harmanlamışlar. Art in Motion, daha önce eşi görülmemiş ve heyecan verici tasarım detaylarını güçlendirmeyi tercih ediyor.
Chery 2022’de Türkiye’de
Çin’in otomotiv sektöründeki önemli ihracat markalarından biri olan Chery, 2022 yılı sonunda Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Yeni nesil ürün portföyündeki 3 SUV modeliyle Türkiye pazarına çıkacak olan Chery, yüksek teknoloji, moda tasarım ve rekabetçi fiyat özellikleriyle SUV pazarına yeni bir heyecan katmayı hedefliyor.
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