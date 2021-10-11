Eaton Türkiye Üçay Grup ile Partnerlik Anlaşması İmzaladı.

Mercedes ve AMG birlikteliğinin 50. Yıldönümü, çok özel bir edisyonu, firmaya katmak için bahane oldu: AMG GT C RoadsterEdition 50 “2016, bugüne kadarki en başarılı yıl oldu. 2017 yıl dönüm yıldönümünde Mercedes-AMG için daha fazla müşteriyi daha fazla çeşit sunmak için bu ivmeyi kullanacağız. Cenevre Motor Fuarı’nda sunduğumuz yeni sürümlerimiz bu stratejimizin örnekleri olacak.” Bu […]