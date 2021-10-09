Chery’den 4 motorlu güç gösterisi

Infiniti, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2017 yılı içinde satışa sunacağı yenilenen Q50 modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Yenilenen Q50’nin iç tasarımında omurgayı destekleyen yeni koltuklar ve malzeme kalitesindeki iyileştirmeler öne çıkıyor. Dış tasarımda ise çift bombeli ön ızgaranın derinliği artırılırken, yeni LED farlar Infiniti’nin ikonik “insan gözü” unsurunu ön plana çıkartıyor. Q60 Coupe’den alınan, yeni ve daha […]