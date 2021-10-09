Chery’den 4 motorlu güç gösterisi

Çinli otomobil üreticisi Chery, Chengdu Auto Show’da, Tiggo modelinin yeni sürümleriyle güç gösterisi yaptı. Özellikle 4 motora sahip Tiggo 8 Pro e+ modeli Chery standının ilgi odağı oldu.
Koruma altındaki pandaların anavatanı, Çin’in Siçuan eyaletinin başkenti Chengdu olarak bilinir. Chengdu, pandaların yanı sıra geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Motor Show fuarıyla da otomotiv dünyasında gündeme geldi. Fuarın önemli markalarından biri de, 2021 yılı başında tanıttığı yeni 4.0 güç mimarisiyle atılım içerisinde olan Chery oldu.
Chengdu’daki Chery standının odağında Tiggo 8 Pro e+ isimli, 4 motorlu orta boy SUV model yer aldı. Yeni güç mimarisiyle donatılan ilk PHEV plug-in hibrit olan Tiggo 8 Pro e+, marka tarafından Chery Power DHT super hybrid olarak adlandırılıyor ve markanın, hibrid teknolojisindeki ulaştığı seviyeyi vurguluyor. Chery’nin, global 4.0 güç mimarisinden türetilen bu yeni motor ünitesi, otomotiv endüstrisinin ilk, 4 motorlu ve 4 tekerlekten çekişli altyapısını oluşturuyor. Bu yeni mimaride 1,5 litrelik benzinli motorun yanı sıra 2 adet elektrik motoru ve elektrikli arka aks yer alıyor. Tüm bu güç ünitelerinin ürettikleri torku zemine aktarabilmek için 3 adet transmisyon kullanılmış. Ayrıca 9 sürüş modu ve 11 hız seviyesi ile kontrol edilen güç üniteleri, farklı şartlarda yüksek güç, enerji verimliliği ve yumuşak sürüş sunmak üzere programlanmış. 510 Nm’lik maksimum tork sayesinde Tiggo 8 Pro’nun 0-100 km/s hızlanması 4,9 sn’de gerçekleşiyor, elektrik modundaki kullanımla birlikte 100 km’deki yakıt tüketimi ise 1 litre seviyesinde. (Tiggo 8’in 3 motorlu ve iki tekerlekten çekişli versiyonunda ise 0-100 km/s hızlanma değeri 7,2 sn olarak açıklanıyor)
Tiggo 8 Pro e+ modelinde kullanılan adaptive power mode sayesinde, motorların elektronik güç kontrol ünitesi ile navigasyon sistemi birbirleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Navigasyon sistemi yol şartlarını önceden tespit edip motor güç ünitesiyle haberleşerek, motorların optimum enerji verimliliği ve güç dengesinde çalışmasına olanak sağlıyor. Böylece saf elektrik modunda 100 km ve hibrid modda ise 1000 km’lik menzil mümkün oluyor. Tiggo 8 Pro e+ modelinin motor sisteminde 3 farklı güç modu (EV, HEV-Normal ve HEV-Sport) ve 11 farklı sürüş senaryosu yer alıyor, sürüş stiline uygun olarak bu senaryolardan biri tercih ediliyor.
Chery markasının yeni nesil ürün serisinin, 2022 yılından itibaren Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.
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