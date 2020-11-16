Otomobiller için 5 olmazsa olmaz 5 kış aksesuarı

Ford’un dev pikabı F-150 Raptor yarış versiyonun yanında caddelerde kullanmak için geliştirildi. Yarış versiyonuna çok yakın olan F-150’de en belirgin yenilik ise 417 HP’lik 6.2 lt hacme sahip V8 motorun yerini yeni EcoBoost’a bırakıyor olması. Yeni geliştirilen 3.5 lt hacme sahip 6 silindirli EcoBoost motor yaklaşık olarak 500 HP gücünde. Otomatik 10 ileri şanzıman ile […]