Otomobiller için 5 olmazsa olmaz 5 kış aksesuarı

Kış aylarına sadece evimizi, vücudumuzu, kıyafetlerimizi değil, otomobillerimizi de hazırlıyoruz. Soğuk havalar, otomobillerimiz için de son derece yıpratıcı şartlar oluşturuyor. Antifriz gibi kışlık önlemler artık herkesin malumu ama pek de farkında olmadığımız başka önemli kış önlemleri ve aksesuarları da var. Peki, bu kış otomobillerimiz için hayati 5 kış aksesuarı ne olacak?
1. Zincir hayat kurtarır
Kış soğukları bastırınca ne zaman kar yağacağını bilemezsiniz. Aynı şehide, deniz kenarında hava güllük güneşlikken, birkaç kilometre ilerleyip irtifa kazanınca bir anda kar bastırdığını fark edebilirsiniz. Dolayısıyla, kış aylarına girmeden otomobilinizde zincir olması çok önemli. Üstelik, artık otomobillerin ve yedek parçaların fiyatları da ateş pahasına çıkmışken, otomobilin karda kayıp kaza yapmasını engelleyen zincirler çok daha hayati bir oto aksesuar olarak önem kazanıyor. Tabi zincir bulundurmanın yasal olarak da bir zorunluluk olduğunu unutmamalısınız.
2. Brandanız artık kışın da lazım
Çoğu araç sahibi için branda otomobili yazın güneş yanıklarından korumak için kullanılan bir aksesuardır, ki bu da yanlış bir düşüncedir çünkü güneşin altında brandanın içine tıkılan bir otomobil tam anlamıyla bir fırına girmiş gibi tepki verebilir. Dolayısıyla yaz aylarına uygun bir branda edinmek gerekir. Kış aylarında ise, malumunuz, aniden başlayan dolular artık otomobillerde “dolu hasarı” meselesini yaygınlaştırmaya başladı. Dolayısıyla otomobilinizi kardan, doludan koruyacak uygun bir kışlık branda, hayatınızı kolaylaştırabilir. Bir kar fırtınası sonrasında, sabah otomobilinizin üzerindeki dev kar kütlesini, sadece brandayı çekip alarak temizlemek, saatlerce kar küremekten kurtulmak… Doğru kışlık branda ile bu konfora kolayca ulaşabilirsiniz. Branda fiyatları konusunda bilgi sahibi olup incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.
3. Araç içi dijital iletişim imkanları
Evet, telefonumuz artık bir navigasyon cihazı olarak çalışıyor, kokpite astığımızda dokunmatik ekranıyla telefon aramalarını yapıyor ama hiçbir zaman tek başına otomobilin tüm ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Otomobilin arka kameralarına bağlanacak, telefonla senkronize olacak, radyo kanallarına ve hatta dijital eğlence/haber/müzik servislerine kolayca bağlantı sağlayacak, araç içi akıllı sistemler zorlu kış şartlarında, dikkatinizi dağıtmadan araçta işinizi kolaylaştıracak bir asistan olarak hizmet verir. Dolayısıyla oto teyp sistemleri arasında biraz inceleme yaparak, aracınızın modeline uygun sistemi bulmanızı tavsiye ederiz.
4. Yağmur / Su Kaydırıcı
Kış aylarının yoğun yağış dönemlerinde, otomobilin silecekleri ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, aynalar ve ön /arka camlarda yağış nedeniyle görüşün zorlaştığını hepimiz iyi biliyoruz. Kış aylarına girmeden, bu cam yüzeyler üzerinde, suyun kaymasını sağlayan kimyasal uygulamaları yaptırmak, sürüş güvenliğini artırmak için akıllıca bir hareket olur. Üstelik bu kimyasalları kendiniz de evin önünde, çok basitçe uygulayabilirsiniz ve kimyasalların etkisi geçtikçe yenileyebilirsiniz.
5. Kalorifer peteklerini temizleyin
Özellikle yaş almış araçlarda, kalorifer petekleri bazen ısınmayabilir. Kabin içerisindeki ızgaraların da klima bakımı ile beraber periyodik olarak kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekir. Ayrıca belirli bir süre sonra kireç tutan kalorifer petekleri tıkanır ve sıcak suyun çevrimini yerine getiremez. Bu sebepten dolayı da yeterli su akışı olmayacağı için araç ısınmaz. Dolayısıyla kış aylarına girmeden, radyatör peteklerinizin temizliğini ve bakımını yaptırmanız yerinde olur.
Bir cevap yazın