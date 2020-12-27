Akıllı TV seçiminde 5 önemli kriter

TV’lerin giderek önemi kaybettiğini ve hayatlarımızdan silineceğini iddia edenler, 2020’nin en büyük kaybedenleri oldular. Akıllı telefonların ve tabletlerin yükselişi ile televizyonlara ilginin azalacağını bekleyenler, hızla artan TV satışlarıyla yanıldıklarını artık anladılar. Televizyonlar, hayatlarımızdan çıkmak bir yana, dijital teknoloji geliştikçe evimizdeki en önemli eğlence kaynağı oldular. Peki akıllı bri TV satın almak istediğinizde, seçiminizi belirleyecek 5 önemli kriter ne olmalı?
1. Boyut önemlidir
Salonunuza yerleştireceğiniz TV için boyut çok önemlidir. Ne kadar büyük bir ekrana sahip olursanız, seyrettiğiniz filmler, diziler, spor karşılaşmaları veya diğer eğlenceli içerikler o kadar etkileyici görünecektir. Dolayısıyla bir TV seçerken, boyutlarını önemsememek, küçüğü de bizi idare eder diye düşünmek, çok da sağlıklı bir bakış açısı değil.
2. Televizyonu akıllı yapan yazılımıdır
Seçeceğiniz akıllı televizyonun kullanıcı ara yüzü, yani yazılımı akıllı TV deneyiminizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. Uzman ellerden çıkmamış, üzerine yeterince emek verilmemiş bir yazılım, hem çalışırken sıkıntılar çıkaracak hem de kullanımı çok zorlaştıracaktır. Televizyonda bir uygulamayı çalıştırmak için kumandanın üzerinde tuşlarla boğuşuna kadar uygulamayı telefonunuzdan açıp işinizi görmek zamanla daha kolay gelmeye bile başlayabilir. O nedenle, kullanım kolaylığı sağlayan, hızlı çalışan, hızlı tepki veren bir akıllı televizyon seçmeniz akıllıca bir hareket olur. Bu nokta da adı sanı duyulmamış markalar yerine, samsung tv, vestel tv, lg tv modellerini incelemenizi tavsiye ederiz çünkü bu büyük üreticiler, televizyonların daha kullanışlı, daha hızlı, daha güçlü çalışması için çok önemli Ar-Ge yatırımları yaparak, kullanıcılarına özel yazılımlar geliştirmekle kalmıyor, televizyonları satın almanızdan sonra dahi da sık sık güncelleyerek, güncel teknolojiye ve güncel uygulamalara sahip olmanızı sağlıyorlar.
3. Kablosuz bağlantı yeteneği olmalı
Akıllı televizyonların internete bağlanması için mutlaka WiFi bağlantı yeteneğinin bulunması gerekmiyor. Çoğu akıllı TV, bir network kablosu yardımıyla modeminizle bağlantı kurup internete ulaşabilir. Ancak modeminizden televizyona kadar network kablosu çekmek, başlı başına bir operasyon olabilir. Üstelik ileride televizyonun yerini değiştirmek isterseniz, duvara sabitlenmiş bir network kablosunu uzatmak çok da kolay değildir. Bu kablolar, uydu anteni kabloları gibi değildir ve boyutları uzadıkça bağlantı sorunu yaşamamak için kablonun kalitesini artırmak gerekir ki, bu da ağır bir maliyet oluşturabilir. Oysa, kablosuz bağlantı özelliği olan bir TV, birkaç küçük tuş hamlesi sonunda, evdeki WiFi bağına bağlanır ve internete ulaşır. Bu kadar basit.
4. Sesli komut alan akıllı TV
Eğer televizyonunuzda Android işletim sistemi bulunuyorsa, Google Assistant uygulamasıyla uyumlu olduğunu kontrol etmek isteyebilirsiniz. Böylece kumandasının üzerindeki mikrofon tuşuna basarak televizyonunuza sesli komutlar verebilirsiniz.
5. DLNA’sız olmaz
DLNA, yani “Digital Living Network Alliance” özelliği, aynı ağdaki cihazların birbirine görüntü ve veri aktarmasını mümkün kılan bir yetenek. Dünyada 1 milyardan fazla cihazda kullanılan DLNA sayesinde, akıllı telefonunuz üzerinden akıllı televizyonunuzu kontrol etmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla, hem telefon, tablet hatta PC gibi mobil cihazlarınızda DLNA özelliği bulunmalı, hem de televizyonunuz bu teknolojiyi desteklemeli.
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