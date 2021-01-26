Kış şartlarında sürüşe hazırız

Çelik Motor Genel Müdürü Bora Koçak, 2015 yılını değerlendirdiği açıklamasında, “Çelik Motor olarak, 55. kuruluş yıldönümü kutladığımız 2015 yılında büyümemizi sürdürdük. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda önemli başarılar elde ettik. KIA markamızla yılı 19 bin adede yaklaşan bir satış rakamıyla bitirmeyi planlıyoruz” dedi. Yeni Sportage müjdesi Bora Koçak 2015 yılı ile ilgili değerlendirmeler yaparken, 2016’da müşterileri bekleyen […]