Kış şartlarında sürüşe hazırız

Kış şartlarında araç kullanmak için gerekli hazırlıklar ihmale gelmez. Alev alev yakan sıcak bir güneşin altında aylar geçirip de yorulan, ağır stres yaşayan motorlu aracınız bu kez de dondurucu soğuklarla, karla, buzla, çamurla, yağmurla savaşmak zorunda kalınca, havlu atabilir. O yüzden, kış hazırlıkları şakaya gelmez.
1. Antifriz
Bulunduğunuz bölgede havanın şartlarına uygun şekilde motor soğutma suyuna ve silecek suyuna doğru oranda antifriz eklemeyi unutmamalısınız. Özellikle ithal otomobillerde, basit bir silecek su deposunun çatlaması bile bin liraları geçen masraflar çıkarabilir. Çelik motor bloğunuzun çatlamasının yol açacağı ağır zararı tahmin bile edemezsiniz.
2. Kış lastiği
Aracınızın yüksek hızlara çıktığı soğuk havalarda, yağmur ve kar yağışına yakalanmanız hallinde, lastiklerin asfalta daha güvenli tutunmasını sağlayan kış lastikleri, her yıl kış aylarına girerken aracınızda ilk değişen parça olmalı. Eğer hala kış lastiği edinmediyseniz, lastik fiyatları konusunda bilgi edinip aracınıza uygun kış lastiklerini bir an önce aracınıza takmalısınız.
3. Kar çorabı
Garip ama gerçek, otomobillere de artık çorap giydirebiliyoruz. Nano teknolojili kumaşlardan üretilen kar çorabı aslında karlı yollarda, 30-40 km hızlarda, aracın kaymadan, güven içinde hareket etmesini sağlıyor. Lastik zincirlerinin yerini alan bu teknolojiyle zincirlerin lastiğe verdiği zarardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Üstelik takması, çıkarması çok daha pratik.
4. Paspaslar
Kış ayları boyunca aracın içinde her türlü çamur ve kirle savaşacak olan paspaslarınızı da yenilemenizi tavsiye ediyoruz. Paspasların sadece kiri önlemek için değil araçların içten çürümesine karşı önemli bir görevi olduğunu unutmayın. Kauçuk paspas ayağınızla aracın içine taşıdığınız ıslak çamurun aracın halısını nemlendirip altındaki metali zaman içine çürütmesini engelleyecektir.
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