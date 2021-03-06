Ayrılmaz ikili: Otomobil ve saat

Otomobil tutkunları için, kol saatleri de büyük bir tutkudur. Ancak kol saatleri artık sadece birer aksesuar olmanın ötesine geçtiler ve hem iletişim hem de sağlık konusunda önemli birer kişisel asistana dönüştüler.
Kol saatleri, dünyada sayısız insanın karşı koyamadığı bir aksesuar. Öyle ki, saat yapımcıları neredeyse her saatin eşsiz ve özgün olabilmesi için zengin kişiselleştirme seçeneklerini de planlayarak üretim yapıyor.
Bu konudaki başarısıyla adından en çok söz ettiren markaların başında ise Swatch geliyor. Swatch saat modelleri, birbirinden farklı tasarımlarıyla adeta birer koleksiyon parçası gibidir ve meraklıları için çok değerli parçalardır.
Swatch saatlerin yanında artık Diesel saat ve Mi Band 5 gibi yeni teknoloji ürünü saatler de artık büyük ilgi görüyor.
Eskiden saat ve otomobil arasındaki ilişki, saatin kayışı ile otomobil renginin birbirine uyumlu olması gibi bir düzeyde kısıtlı kalıyordu. Ancak yeni nesil saatler artık Bluetooth üzerinden otomobillerle iletişim kuruyor ve kullanıcıyı otomobile tanıtmak, otomobilin teknik verilerini okumak, müzik çalmak, telefon görüşmeleri yapmak, navigasyon özelliklerini kullanmak gibi yetenekler sunuyor.
Giderek çok daha fazla insan, akıllı telefonların rolünü saatlerine yüklemeyi tercih ediyor. Akıllı telefonlar sosyal medyada yazışmak, video izlemek gibi işlemler için gerekliyken, günlük yaşamın işleyişi sırasında insanlar kollarındaki küçük saat üzerinden iletişim ihtiyacını pratik şekilde gidermeyi mantıklı buluyor.
Akıllı saatler ile beraber saat takmak yeniden moda olurken, saatlerin otomobillerle olan ilşkisi de giderek güçleniyor.
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