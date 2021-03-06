Ayrılmaz ikili: Otomobil ve saat

Porsche, 20 yıldır 986 kodlu Boxster modelin adını değiştirdiğini daha önce yazmıştık. Ortadan motorlu spor otomobil, motor sporlarından tanınan 718 ismi ile yol almaya devam edecek. Yeni ismin yanında 6 silindirli motor yerini turbo beslemeli dört silindire bırakıyor. Hacim küçültmenin getirisi özet olarak daha fazla güce karşın daha az yakıt tüketimi. Giriş seviyesinde 2.0 lt’lik […]