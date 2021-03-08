Otomobiller için bahar bakımı zamanı

Kış ayları otomobiller için zor geçerken aynı zamanda bu yıpratıcı süreç bahar bakımlarını gözden geçirmek için doğru bir fırsat yaratır. Aracın tüm ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlayacağınız bir bahar bakımı listesiyle, kış aylarından sonra uzun bir süre aracınızı huzur içinde kullanmanız mümkün olacaktır.
Kış lastiklerinizi değiştirip yeniden normal lastiğe geçeceğiniz vakit, eski lastiklerinizin ne kadar yıprandığını dikkatle incelemenizi tavsiye ederiz, zira hazır fırsatınız varken lastik fiyatları üzerinde bir inceleme yaparak, yaz aylarında da güvenle araç kullanmak için eskimiş lastiklerinizi değiştirmek akıllıca bir karar olabilir.
Öte yandan, aracınız için bakım ve lastik değişimi için tamircilerin yolunu tutmuşken ihtiyacınız ola oto aksesuar modellerini de edinmeniz işinize yarayabilir. Geri görüş kameraları, çeşitli ışıklandırma seçenekleri, koltuk kılıfları vs gibi sayısız aksesuar, aracınızı bu yıl daha konforlu kullanmanızın önünü açacaktır.
Ancak elbette en önemli konulardan biri aküdür. Eskimiş, yıpranmış bir akü sizi her zaman yolda bırakma potansiyeli taşır. Akü fiyatları arasında bir inceleme yaparak aracınıza yeni bir akü almanızı şiddetle tavsiye ederiz. Peki doğru aküyü nasıl seçeceksiniz? Bu noktada akü değerleri konusunda bilgi sahibi olmalısınız.
–Marş Basma Gücü (CCA): Akünün tek seferde çekebildiği maksimum akım değeridir. CCA ise arabanızın çok soğuk havalarda yüksek performans gösterebilmesini sağlar.
–Kapasite (Ah/Amper): Akünün verebildiği elektrik akımının ölçü birimidir. Amper Saat (Amp-Hr, AH) birimi ise akünün ne kadar elektrik depolayabildiğini gösterir. Örneğin, 5 amper gücündeki bir akünün 12 saat boyunca sorunsuz enerji akışı sağlayabilmesi için 5 x 12 = 60 AH gücünde olması gerekir. Böyle bir akü ise piyasada genel olarak, 60 amper akü olarak isimlendirilir. Bunun yanında, istediğiniz markayı da belirleyerek, satın alımınızı tamamlayabilirsiniz.
–Voltajı: Akünün kutupları arasındaki potansiyel farka denir. Birimi Volt (V) olarak tanımlanır.
Aküler, kurşun asit, nikel kadmiyum, nikel demir gibi yapısında kullanılan metal cinslerine göre isimlendirilip çeşitlendirilirler. Günümüzde en sık kullanılan akü tipi ise kurşun-asit akümülatörleridir. Bu aküler ise temel olarak kuru ve sulu aküler olarak ikiye ayrılır.
Sulu akülerin en fazla kullanılan çeşitleri starter veya SLI olarak isimlendirilen klasik yapıdaki oto aküleridir. Oto aküleri de kendi içinde tam kapalı veya buşonları açılabilen aküler olarak ikiye ayrılır. Ancak her ikisi de klasik tipte kurşun asit akülerdir. Kapalı akülerin ise buşonları açılamaz. Bu akülere sıvı eklenmesi mümkün olmaz.
Öte yandan, kuru akülerin, yani VRLA akülerin iç yapıları ve teknolojileri farklıdır. VRLA tanımının Türkçe karşılığı sübap ayarlı kurşun asit akü olarak açıklanabilir.
Hangi akü seçilmeli?
Aracınıza akü seçerken, üreticinizin tavsiyelerine uymanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda araca ekleyeceğiniz ek donanımlara göre, servisteki uzmanların tavsiyeleriyle de akü seçimi yapabilirsiniz. Aracınıza içecek soğutucusu, kamera, park ve alarm sistemleri, internet erişimi ve multimedya sistemleri eklemiş olabilirsiniz. Bunların hepsinin elektrik ihtiyacı yaratacağını da hesap etmelisiniz. Böyle bir durumda, üreticinin tavsiye ettiği akü değerleri ihtiyaçlarınızı karşılamayacaktır.
Otomobile yanlış akü takılması ise, farklı riskler doğurabilir.
Akünün kapasitesi, araç elektrik tüketimine yeterli gelmez ise akünün hızlı deşarj olmasına neden olabilir, bu da ömrünü kısaltacaktır. Aynı zamanda, aracınıza yeterli enerji ulaştırılamaması gibi sorunlar da yaşanabilir.
Eğer akünün kapasitesi, aracın ihtiyacından çok fazla olursa ve aracın elektrik kablo sisteminde kullanılan kablolar ince kalırsa, yüksek enerji yüklemesine maruz kalan kablolar çok ısınabilir ve bu da araçta yangın çıkmasına kadar giden risklerin kapısını açar.
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