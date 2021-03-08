Otomobiller için bahar bakımı zamanı

Kış aylarına sadece evimizi, vücudumuzu, kıyafetlerimizi değil, otomobillerimizi de hazırlıyoruz. Soğuk havalar, otomobillerimiz için de son derece yıpratıcı şartlar oluşturuyor. Antifriz gibi kışlık önlemler artık herkesin malumu ama pek de farkında olmadığımız başka önemli kış önlemleri ve aksesuarları da var. Peki, bu kış otomobillerimiz için hayati 5 kış aksesuarı ne olacak? 1. Zincir hayat kurtarır […]