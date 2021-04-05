Otomobiller gibi telefonlar da yaşlanır

Amerika’nın En Hızlı, En Güçlü ve En Yetenekli Üç Sıra koltuklu SUV’u İlk defa 9 Şubat’da 9’da 2017 Chicago Otomobil Fuarı’nda gösterilecek olan Yeni 2018 Dodge Durango SRT, 475 beygir gücü efsanevi 392 kübik inçlik HEMI ® V-8 motoru ile en güçlü üç sıra koltuklu SUV olarak havasını atmaya hazırlanıyor. 0 -100 km hıza, 4,4 […]