Otomobiller gibi telefonlar da yaşlanır

Klasik otomobil merakı bir başkadır ama günlük hayatta yaş alan otomobilimizi, yeni modellerle değiştirmek de hayatın olağan bir parçasıdır. Aynı, otomobiller gibi, telefonlarımız da zamanla eskir ve yeni telefonlara ihtiyaç duyarız. Apple bu noktada, yeni telefon herkesi hayran bırakan bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve iPhone 12 ile kalplerimizi çalıyor.
Klasik otomobil merakı, otomobil severler arasında yadsınamayacak bir tutkudur ve hepimiz biliyoruz ki, iyi bakılmış, özenli saklanmış klasik bir otomobili seyretmek kadar kullanmak da büyük bir keyiftir. Ancak günlük yaşam içinde, işe gidip gelirken, günlük koşturmacalar ve trafik yoğunluğu içinde klasik bir otomobili kullanmak da çileye dönüşebilir. O nedenle çoğunluk eskiyen otomobilini yeni modellerle değiştirmek için fırsat kollar.
Telefonlar için de aynı kuralın geçerli olduğunu unutmayalım.
Dijital teknoloji hızla ilerlerken, üç, dört, beş sene önceki telefonu hala kullanmak neredeyse imkansız hale dönüşüyor. Her üç dört senede bir yeni ve daha güncel donanımlara sahip bir telefona ihtiyacımız oluyor. İşte Apple bu noktada, çok zekice tasarlanmış, kullanım kolaylığı, hız, teknoloji ve aynı zamanda şık bir dizayn sunan iPhone 12 modelleriyle ile farkını bir kez daha ortaya koyuyor. iPhone 11 ile zaten büyük beğeni toplayan ve kendini bir kez daha ispat eden Apple, iPhone 12 ile zirvenin sınırlarını yeniden yukarılara taşımış. Peki iPhone 12 neler sunuyor?
iPhone 12’nin yalın modeli, iPhone 4’ten hatırladığımız ve çok beğendiğimiz metal çerçeve ile geliyor. Ki bu tasarım dili, diğer iPhone 12 varyasyonlarında da yer alıyor.
6.1 inç büyüklüğündeki ekranında Super Retina XDR teknolojisini kullanan iPhone 12, artık LCD yerine OLED teknolojisi ile üretilmiş ve 2532×1170 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun en öne çıkan özelliği ise 5G desteğiyle gelmesi. Apple 5G alanına biraz geç adım atsa da istatistikler, piyasadaki telefonların sadece yüzde 13’ünün 5G destekli olduğunu söylüyor. Yani Apple’ın teknolojiyi yaygınlaştırmak için yeterince fırsatı olacak.
iPhone 12’nin kameraları öncüllerinden çok daha yüksek kapasiteli. Yeni 12MP ana kamera, yedi bileşenli bir lense sahip ve optik görüntü sabitleme özelliği sunuyor. Apple, yeni kameranın daha iyi düşük ışık performansı sunduğunu da söylüyor.
Gorilla Glass’ın üreticisi Corning’in yardımını alan Apple, iPhone 12’de Ceramic Shield adlı yeni bir koruyucu cam kullanıyor. Apple, bu yeni ekran korumasının önceki nesle göre “dört kata kadar” daha yüksek düşürme koruması sunuyor.
Yeni iPhone’un en üst modeli olan iPhone 12 Pro Max ise iPhone 12 deneyimini zirveye taşıyan etkileyici bir telefon.
6,7 inç ekrana sahip iPhone 12 Pro Max, geçen senenin 6,5 inç ekran boyutuyla gelen iPhone 11 Pro Max‘ından daha büyük. Alüminyum iPhone 12’nin aksine iPhone 12 Pro Max, paslanmaz çelik gövdeyle ve dört renk seçeneğiyle geliyor: Gri, paslanmaz çelik, altın ve yeni mavi seçeneği. Apple’ın yeni 5nm teknolojisiyle üretilen A14 Bionic yonga setini kullanan telefon, firmaya göre “Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü yongasını kullanıyor”. Apple’a göre yongayı oluşturan 6 çekirdekli işlemci ve 4 çekirdekli GPU, firmanın şimdiye kadarki en hızlı işlemcileri. Bu hız, önceki modele göre yüzde 50 daha yüksek performans anlamına geliyor.
Pro ve Pro Max modellerine has olan Lidar sensörü, artırılmış gerçeklik efektleri oluşturmak için kullanılıyor. Apple, Lidar tarayıcısının düşük ışıkta odaklanmayı kolaylaştıracağını, böylelikle düşük ışık fotoğrafçılığını altı kat hızlandıracağını söylüyor. Teknoloji aynı zamanda portre fotoğraflarında Gece Modu’nu mümkün kılıyor.
Fotoğrafçılık konusunda ise iPhone 12 Pro Max, Instagram’da çılgınca beğeni alacak paylaşımlar yapmanın önünü açacak gibi görünüyor.
iPhone 12 Pro Max, geçen senenin iPhone 11 Pro modellerinde olduğu gibi üçlü bir arka kamera sistemiyle geliyor. Bu kamera sistemi, 12MP geniş, telefoto ve ultra geniş kamera lenslerinden oluşuyor.
iPhone 12 Pro Max, kamera sistemini Pro’ya kıyasla daha da geliştiriyor ve 12MP’lik 65mm odak uzunluğu sunan bir telefoto lensiyle geliyor. Bu lens, 2,5 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor. f/1,6 diyaframa ve yeni OIS sistemine sahip geniş kamera, yüzde 47 daha geniş ve yüzde 87 daha iyi düşük ışık performansı sunuyor.
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro’da da olduğu gibi ilk kez HDR video kaydı yapabiliyor ve doğrudan Dolby Vision HDR kaydedebiliyor. Bu sene iPhone 12 Pro ve Pro Max’a gelecek Apple ProRAW işlevi ise Deep Fusion ve Smart HDR gibi mevcut fotoğrafçılık yeteneklerini RAW fotoğraflarının esnekliğiyle buluşturacak.
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