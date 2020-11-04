Sürücüler için “winter is coming”

Ünlü Game of Thrones dizisinin Winter is Coming / Kış Geliyor repliği bir dönem dünyada çok popüler oldu ama biz sürücüler için her kış sezonu yaklaşırken, bu replik gerçekten de hayatımızın bir parçası oluyor. Kış ayları, sürüş güvenliği konusunda ekstra özenli olmak zorunda olduğumuz bir dönem. Peki bu kış da hazırlıklarımız tamam mı?
Öncelikler, her sürücünün çok iyi bildiği gibi, hangi bölgede, hangi şehirde yaşarsa yaşasın, ihtiyaç duyduğu önlemlerin başında kış lastikleri geliyor.
Lastik aracımızı yola tutunduran tek bileşen ve lastiklerde sorun yaşandığında, araç hakimiyeti de ortadan kalkacak demektir.
Dolayısıyla, yağmura, çamura, soğuk havaya, kara, kışa, kaygan yollara dayanıklı ve hazır olan kış lastiklerimizi artık takma zamanı geliyor.
Ticari araçlar için kış lastiği takmak zaten yasal bir zorunluluk ancak özel araç sürücüleri de kendi güvenlikleri, taşıdıkları yolcuların güvenliği ve elbette trafikteki diğer sürücülerin güvenliği için kış lastiği takmak konusunda bilinçli olmalılar.
Elbette sadece otomobil sürücüleri için değil, motosiklet sürücüleri de yağmurlu ve soğuk havalar konusunda özenli ve hazırlıklı olmalılar. Hatta, motosikletler için yağmurlu havalar çok daha tehlikelidir ve aracın kayıp düşme riski zirveye yükselir. Bu nedenle eğer lastiklerinize güvenmiyorsanız, motosiklet lastiği modelleri arasında biraz gezinerek, doğru lastiği bulup aracınıza takmanızı tavsiye ediyoruz.
Kar yağan bölgelerde yaşıyorsanız, lastiklerinizin sadece kış lastiği olması da sorunu çözmeyebilir. Ayrıca buzlu ve karlı yollarda aracın kaymadan ilerleyebilmesi için araçta kar zinciri bulunması bir zorunluluktur. Elbette bu zincirleri ne kadar pratik modellerden seçerseniz, kar yağdığında zincirleri takmak da o kadar sorunsuz ve kolay olacaktır.
Karlı havalar başlamadan aracınızdaki sıvıların donmasına karşı antifriz uygulamalarını yapmanızı ve mümkünse camınıza ve aynalarınıza da yağmur suyunun kolayca kaymasını sağlayan özel cilaları uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Bu sırada aracın kaportasında kalkan boyalar, çatlaklar varsa, yağmur ve kar suyunun daha derinlere nüfuz edip kaportayı içeriden çürütmemesi için bu çatlakları boyayıp su geçirmez şekilde kapatmanız da aracın ömrünü uzatmak için faydalı bir hareket olacaktır.
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