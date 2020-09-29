Yoldan çıkıp dünyayı keşfetme rehberi

Kış aylarında da pandemiden kurtulamayacağımız anlaşıldı ve bu kış direksiyonumuzu daha fazla yol dışına çevirerek daha “sakin” bölgeleri keşfe çıkmayı deneyeceğiz gibi görünüyor. Tam anlamıyla bir off-road macerasına girmek istemeseniz bile ana arterlerden daha uzaktaki kırsal yolların götürdüğü eşsiz doğal güzelliklerin peşinde, heyecanlı keşifler yaşayabiliriz. Ancak yine de yoldan çıkmanın belli kuralları var. İşte yoldan çıkmanın püf noktaları.
1. Otobanda değilsiniz
Kırsal bölgede, köy yollarında araç kullanırken her türlü sürprize hazırlıklı olmalı, alıştığınız normal hızlardan bile daha yavaş sürmelisiniz. Çünkü her köşe başından hiç beklemediğiniz bir hayvan önünüze atlayabilir, bir anda tonlarca ağırlığında bir dana kendini yola atabilir. Özellikle de akşam karanlık saatlerde direksiyon kullanıyorsanız, iki kere dikkatli olmalısınız. Kaldı ki, bu yollarda hiç beklemediğiniz bir anda bir çukur, iri bir taş, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda tepelerden düşmüş iri bir kaya yolun ortasında sizi bekliyor da olabilir.
2. Soğuğa ve çamura hazır olun
Arabanızla şehir içinde gezmeye çıktığınız güvenli Pazar günlerini unutun. Evden çıkıp AVM’nin sıcak otoparkında araç park edeceğiniz bir gezi olmayacak bu. Çamur, yağmur, rüzgar ve her an değişebilen sert hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Buna uygun şekilde giyinmenizi de öneririz. Eğer gardırobunuz hazır değilse, erkek mont, erkek bot ve kadın bot modellerini inceleyerek tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun bir seçim yapmanızı tavsiye ederiz.
3. Yiyecekleriniz yanınızda olsun
Şehirden uzaklaştıkça hazır yiyecekler bulmak giderek zorlaşır. Pandemi nedeniyle restoranlar da büyük oranda kapanmışken, yeni keşfettiğiniz bir köyde, dünyanın en lezzetli yemeklerini yapan bir ustanın, günün birinde siz çıkıp gelirsiniz diye minik köy restoranının kapısında sizi yıllarca bekleyeceğine inanıyorsanız, hayat size ağır hayal kırıklıkları yaşatabilir. Bu tür gezileri, mümkün olduğunca bir “piknik” formatında düşünmelisiniz ve yemek istediklerinizi evden çıkmadan yanınıza almalısınız.
4. Aracınızın sınırlarını zorlamayın
Eğer aracınız bir SUV veya Crossover değilse, altı alçak şehir otomobilinizde, çamurlu köy yollarında şansınızı çok zorlamayın. Eğer yol derin tekerlek izlerine sahip çamurlu bir kıvama dönüşüyorsa, az sonra çamura saplanmak üzere olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. O gördüğünüz derin tekerlek izleri, oradan zar zor geçen traktörün tekerlek izleri olacaktır ve traktörün bile bata çıka geçtiği bir yoldan sizin tatliş şehir otomobilinizin geçme şansı yok gibidir. Gezinizin sonunda çekici veya kurtarıcı çağırmak zorunda kalmadan daha makul bir yola geri dönmeye çalışın. Keşif güzel bir şey tabi ama altınızda şehir otomobili varsa siz yine asfalt yolun götürdüğü kadar keşfetmeye çalışın.
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