Pandemide motosiklette gerçekleşen talep artışı yükselişe devam edecek

İngiltere’de bir finansal kiralama ve leasing şirketinin her yıl düzenlediği Yılın Otomobil yarışmasında, Fiat’ın Mazda işbirliğiyle ürettiği 124 Spider modeli, En İyi Convertible aracı olarak seçildi. Fiat 124 Spider, ikonik İtalyan tasarımını, markanın köklerinden gelen miras ve yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor. Araçtaki 1.4 lt MultiAir Turbo benzinli motor 140 HP güç üretiyor. Fiat 124 […]