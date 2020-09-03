Pandemide motosiklette gerçekleşen talep artışı yükselişe devam edecek

Pandemi döneminde insanların bulaş riskinin sıfır olduğu bireysel ulaşıma yönlenmesiyle motosiklet satışlarında yaşanan artış ilk 7 ayda stokların tükenmesine sebep oldu. Motosiklet almak isteyenler birkaç ay sonrasına rezervasyon yaptırmaya başladı. Pandemide gerçekleşen talep artışının Eylül’de ek verginin kalkmasıyla zirve yapması bekleniyor. Pazarı domine eden ve sektörün en güçlü markalarından Yamaha Motor Türkiye’de bu hareketliliğin yaşandığı yılın ilk 7 ayında toplam 8 bin 217 adet satış yaparak hedeflenenin yüzde 17 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.
Yamaha Motor Türkiye pandemi sürecine hızlı adapte olarak aldığı önlem ve hizmet yaklaşımlarıyla müşterilerine mümkün olan en iyi Kando deneyimini sundu. Bayilerinin ve müşterilerinin bu süreçten mümkün olduğunca en az etkilenmesini sağlamak için çalışan Yamaha, ihtiyaç ve talepleri gerekli tedbirleri alarak ve hizmette yeni yaklaşımlar ortaya koyarak hiç aksatmadan tüm satış ve servis noktalarında karşılamaya devam etti. Her yıl, aylık ve yıllık olarak belirli oranlarda stok tutan Yamaha talep artışı ile birlikte stok tutmayıp talebi karşılamak adına tüm ürünlerini satışa sundu.
Stok tutulmadı, tüm ürünler pazara sunuldu.
Dünyada artan covid-19 sebebiyle Fransa, Endonezya, Çin ve Japonya gibi özellikle yoğun çalıştığımız ülkelerdeki fabrikaların üretime ara vermesi veya üretimi azaltması sebebiyle talebi karşılamakta zorlansak da 2020’nin ilk 7 ayında 8 bin 217 adet satış gerçekleştirdik diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “bu da bizim 2020 yılı için ilk 7 aylık dönemde yüzde 17’nin üzerinde büyüme göstermemizi sağladı. Aylık ve yıllık olarak belirli oranlarda stok tutmayı planlarız ancak talebin artışı ile birlikte stok tutmayıp talebi karşılamak adına tüm ürünlerimizi pazara arz ettik. Stoklarımız hiçbir dönemde görmediğimiz şekilde sıfır seviyelerine ulaştı. Bazı modeller ileri tarihler için rezerve ediliyor. Pandemi ile birlikte motosiklete olan ilgi artsa da biz bu süreçte yaptığımız projeler ile müşterilerimizle kurduğumuz bağı bir kez daha güçlendirdik. Sadece bu süreçte bakım onarım gibi sebeplerden dolayı servise gelemeyen müşterilerimize hizmet amaçlı “sen evde kal servis kapında” diyerek hizmet vermeye çalıştık. Ayrıca satın aldıkları ürünleri bayilerimiz aracılığı ile evlerine teslim ettik. Yine bu dönemde garantileri dolan müşterilerimiz için ek süre getirdik. MyGarage ve MyRide uygulamamızla hem ürünlerimizi incelemelerini hem de sürüş deneyimlerini paylaşmalarını sağladık. Bu süreçte kurduğumuz bu interaktif iletişim bağlarımızı daha çok güçlendirdi” dedi.
Eylül itibari ile yüzde 10’luk ek verginin kalkması talepte artışa neden olacak.
Pandemi döneminde ulaşıma getirilen kısıtlamalar ve insanların bireysel korunmaya önem veriyor olması şehir içi motosiklet kullanımını artırdığı gibi, motosikletle seyahate de yönelimi artırdı. Yamaha Motor’da bu dönemde en çok 700 cc üstü Hobby sınıfı ve XMAX, NMAX gibi şehir içi ulaşıma yönelik scooter modelleri satıldı. Nisan ayında motosiklete gelen yüzde 10’luk ek vergi sektörü negatif etkilemişti. Eylül ayında ek verginin kalkmasıyla motosiklet sektöründe talep artışı daha fazla yükselişe geçecek diyen Bora Berker Cansever “Ekim ayı itibari ile piyasaya MT-25, R25, NMAX ve XMAX modellerinden yüksek adetlerde satışa sunacağız. Bizlerin müdahale edemeyeceği, üretimin ya da kurlardaki değişimin etkileri dışında talebi karşılamak için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. İşsizlik, kur artışı, Euro 5 geçişi gibi faktörlerin de ortaya çıkmasıyla 2021 zor bir yıl olmaya aday. Ancak ürün tedarikinde sıkıntı olmadığı sürece perakende satışın artacağına inanıyoruz. Yamaha ayrıca 2021 yılında yeni modelleri ile oldukça iddialı. Bu iddiasını yeni hizmet yaklaşımları ile ortaya koyacak ve Kando felsefesini yansıtmaya devam edecektir” diyor.
Bir cevap yazın