Gelin arabası süslemek için yeni fikirler mi lazım?

Gelin arabası süslemek başlı başına bir sanattır desek yanlış olmaz. Araba süslerken klasik süsleme mantığından çıkarıp yaratıcı fikirler bulmak ise başarının anahtarıdır.
Her düğünün olmazsa olmazı, düğün arabaları için orijinal süsleme fikirleri kullanmak, evlenecek çiftimiz için güzel anılar biriktirmek anlamına gelecektir. Peki, Klasik süsleme mantığı yerine gelin arabalarında nasıl bir farklılık yaratılabilir?
Evlilik için tüm alışverişlerinizi, hazırlıklarınızı yapmış olabilirsiniz veya evlilik hazırlıklarına yeni başlıyor olabilirsiniz. Ya da arkadaşınızın, akrabalarınızın nikahına/düğününe davetli olabilirsiniz. Elbette öncelikle, düğünde şıklığınızı garantilemek için kendi hazırlığınızı bitirmenizi tavsiye ediyoruz. Pierre Cardin veya Lumberjack ya da Koton gibi markalardan giyim kuşam hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca bu markaların aksesuarları arasında gezerken, gelin arabası süslemek için ilginç objeler de bulup ilham almanız mümkün. Yaratıclığın nereden ilham alacağı belli olmaz.
Araba süslerken size tavsiyemiz, gelin arabanız için de hem esprili hem de dikkat çekici süsler edinmeniz olacaktır.
Örneğin, pandemi sırasında evlendiğinizi ve zor şartlarda bir evlilik gerçekleştirdiğinizi çocuklarınıza, torunlarınıza anlatabilmek için, gelin arabasının önüne bir oyuncak bebek yerine irice bir Coronavirüs oyuncağı oturtabilirsiniz. Coronavirüs oyuncağı bulmakta zorlanırsanız, size tavsiyemiz, 3D baskı yapan bir baskı merkezinden size internetten 3D bir Coronavirüs modeli bulup basmalarını isteyebilirsiniz. Mümkünse bunların küçük modellerini de yaptırıp sağa sola asmanız mümkün ki, bu sayede düğün fotoğraflarınızda havada uçuşan minik Coronavirüsler de çocuklarınızın mutlaka dikkatini çekecektir.
Bir diğer ironik gelin arabası süsü ise, aracın önüne yerleştirilebilecek gelin ve damat maketlerinin ağzına maske takmak olabilir. Hatta durumu abartıp, sosyal mesafeye dikkat çekmek için, aracın etrafına dolayacağınız kurdeleler yerine, artık ikonik bir imgeye dönüşmüş olan, sarı ve siyah renklerden oluşan “olay yeri şeridi” kullanabilirsiniz.
Eğer daha da acımasız bir ironinin peşindeyseniz, bu bantları nikahınız ve düğününüz sırasında da kullanabilir, nikah masasına yaklaşılmaması için olay yeri şeritlerini çekebilirsiniz.
Bir diğer ilginç ama etkili süsleme ise gelin arabasının önüne komple bir yüz maskesi takmak olabilir. Bunun için de bir terzi ile anlaşıp, bir miktar beyaz ve ince kumaş ile bir miktar ip kullanarak, arabanın ön kısmını tekerleklere kadar kaplayacak dev bir maske diktirebilirsiniz. Maskenin iplerini de aracın aynalarına veya ön kapılarına takarsanız, aracı yüz maskesi takmış olacaksınız ki, bu sayede sosyal bir mesaj verip, pandemiye karşı maske takmanın önemine de vurgu yapmış olacağınız için, düğününüz sosyal mesajlı bir düğün olarak TV haber bültenlerine bile konu olabilir. Ancak elbette maskeyi dikerken çok dikkatli bir şekilde ölçüp biçip kontrol etmelisiniz ve bu maske aracın üzerindeyken hız yapmamalısınız. Şovunuz bitince maskeyi çıkarıp normal hızınıza devam edebilirsiniz.
Düğününüz veya gelin arabanız, artık tüm sosyal medya platformlarında virale dönüşecek, sarkastik bakış açınız torunlarınızı bile gülümsetecek.
Unutmayalım ki, gelin arabası süslemede kilit nokta, yaratıcılıktır.
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