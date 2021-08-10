Gelin arabası süslemek için yeni fikirler mi lazım?

BMW’nin elektrikli sporcusu i8, sakin kullanıldığında düşük tüketim, hızlı kullanıldığında ise yüksek performans sunabiliyor. Fotoğraflar: Doruk SEYMEN BMW, 2014 yılı sonunda tanıttığı Plug-in hibrit sporcusu i8’i, 2017 sonunda daha da iyileştirdi ve geliştirdi. Geçen yılki Los Angeles fuarında hem bu geliştirilmiş model, hem de i8’in roadster versiyonu tanıtıldı. Biz de yeni i8’i beklerken, mevcut modeli […]