Uzun yolculuklar müziksiz olmaz

Her otomobil son teknoloji ürünü müzik donanımlarına sahip değil, hatta bazı eski model arazi araçlarında neredeyse hiçbir ses sistemi bulamazsınız. Peki bu araçlarda müzik dinleme alternatifleri nedir?
1. Akıllı telefonunuzla her araç akıllı araç
Akıllı telefonlar sayesinde artık her araç akıllı araca dönüşebiliyor. Akıllı telefonlardaki navigasyon sistemleri, hız ve lokasyon sensörleri, şoföre sürüş konusunda önemli destekler sağlayabiliyor. Bu cihazlar aynı zamanda araçta müzik dinlemek için de ideal. Tek yapmanız gereken mobil bir Bluetooth hoparlör sayesinde aracın içinde yüksek kaliteli ses oluşturmak ve sevdiğiniz şarkıları çalmak. Elbette hoparlörü şarj edecek doğru pillerden de yanınızda bulunması güzel olur.
2. Enerji ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Modern otomobiller artık USB girişleriyle geliyor ancak eski nesil araçlardaki çakmak girişine takacağınız USB adaptörü de bu ihtiyacı karşılayabilir. Ancak yine de uyaralım, bu USB adaptörlerinin, çakmak girişinden gelen güçlü enerjiyi telefonlarınıza ve diğer dijital cihazlarınıza zarar vermeyecek düşük forma çevirmesi gerekiyor ki, bu çok kolay bir iş değil. Yani çakmak adaptörünüz işini yeterince iyi yapamazsa pahalı iPhone’nunuzun yanması veya hasar alması kaçınılmaz olabilir. Bu riski almak istemeyenlerin, çok daha güvenli olan Powerbank ürünlerini kullanmasını tavsiye ederiz. Powerbank’ınız boşaldı mı? Üzülmeyin. Onu çakmak girişine bağlayıp şarj edebilirsiniz. Bozulursa zararınız en fazla 100-200 lira olacaktır. Pahalı bir iPhone’dan çok daha kabul edilebilir bir kayıp.
3. Kulaklık olmadan olmaz
Eski model araçlarınızda akıllı telefon kullanacaksınız, Bluetooth kulaklık edinmenizi ve sürüş sırasında bu kulaklığı aktif olarak kullanmanızı da tavsiye ediyoruz. Yeni nesil araçlar telefonun araca bağlanmasını ve direksiyondan ya da konsoldan kontrolle telefon görüşmeleri yapmaya izin veriyor ama eski nesil araçlarda bu imkanı bulamayacaksınız. Direksiyonda da telefonu elinize almanızın riskini anlatmamıza gerek yok.
4. Müzik arşivi
Bugün artık internet üzerinden istediğimiz her şarkıya ulaşabiliyoruz ama eğer off road bir maceraya çıkıyorsak, dağ/köy/kasaba yollarından, internete ulaşmanın sorunlu olduğu lokasyonlardan geçeceksek, her an internete bağlanmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, telefonumuza offline olarak müzik arşivimizi yüklemenin akıllıca bir çözüm olacağını da hatırlatmak lazım. Elbette Spotify veya YouTube Music gibi servisler, offline olarak şarkı çalmaya da izin veriyor. Bu özellikler uzun yolculuklarda çok faydalı.
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