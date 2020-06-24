Karavanlara nur mu yağıyor?

Pandemi nedeniyle oteller ve yazlık bölgeler zor zamanlar yaşarken, hem karantinalardan bunalanlar hem de daha risksiz tatil yapmak isteyenlere karavanlara ilgi göstermeye başladı. Bir diğer deyişle, karavanlara nur yağmaya başladı, desek yanlış olmaz. Peki, konforlu bir karavan tatili için bilmeniz gerekenler nedir?
Karavanlar, ev konforunu, bir yolun ulaşabildiği her yere taşıdıkları için, pandemi nedeniyle kalabalıklardan kaçarak tatil yapmak isteyenlerin gözdesi oluverdi. İkinci el karavan satışları da yükselmişken bu yıl pek çok insanın yazı karavanlarında geçirmeyi planladıklarını tahmin edebilirsiniz. Peki konforlu ve rahat bir karavan tatilini desteklemek için neler yapılabilir? Karavan ile tatilin konforunu güçlendirmek için ne tür karavan malzemeleri edinmek önemlidir?
Öncelikle karavan tatiliniz sırasında en önemli probleminizin su olabileceğini hatırlatalım. Karavananızda minik bir su deponuz varsa, bunun bir iki günden uzun yetmeyeceğini tahmin etmek zor değil. İki kişilik bir ailenin, tasarruf kurallarına dikkat ederek bile tuvalet, duş, yemek hazırlama ve bulaşık gibi işlemlerle günde 50 litreden fazla tükettiğini hatırlamak gerekiyor. Bu amaçla, belki bulaşıktan kurtulmak için kağıt tabak ve bardaklar kullanabilirsiniz ya da hazır yemeklere odaklanabilirsiniz ama eninde sonunda hijyen için temiz su gerekecek.
Karavandaki su deposu boyutunu büyütmek için, esnek su tanklarından edinmenizi tavsiye ederiz. 100-150 litrelik bu kumaş yapılı esnek tanklar boşaldığında bir çuval gibi katlanıp bir dolaba yerleştirilebilir. Yolculuğa çıkacağınız zaman ise suyla doldurup karavanın uygun bir noktasında taşıyabilirsiniz. Kamp yapacağınız noktada ise karavanın dışına taşıyabilir hatta karavanın üstüne de yerleştirebilirsiniz. Böylece, musluk ve su imkanı bulunmayan bir bölgede, fazladan 3-4 gün daha su ihtiyacınızı karşılama imkanına kavuşmuş oldunuz.
Karavan tatiliniz sırasında kamp masası ve kamp sandalyesi ihtiyacınız da olacak. Size bir sır verelim, bu masalar ve sandalyeler ne kadar konforlu olursa, tatiliniz de o kadar keyifli ve konforlu geçecektir. O nedenle, bulabileceğinin en konforlu, rahat masa ve sandalyeleri aramanızı tavsiye ederiz.
Elektronik eşyalarınızı şarj edebileceğiniz portatif güneş panelleri de edinmeniz karavan hayatınız için önemlidir. Her ne kadar aracınızın motorundan gelecek elektrikle telefonlarınızı şarj edecek olsanız da, her aracın yakıtı bir gün biter ama güneş son birkaç milyar yıldır bitmedi, önümüzdeki dönemde de bitmeyeceğini umuyoruz. Siz yine bitmeyecek kaynaklara yatırımınızı yapın, deriz.
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