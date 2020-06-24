Otomobilimiz yaza hazır mı?

Yaz mevsimi ile otomobil severler için yeni bir fırsat doğdu. Pandemi yasaklarının da kalkmasıyla uzun mesafelerde yolculuklar yapmak mümkün olacak. Ancak, bulunduğumuz şehirde, evden işe, işten eve araç kullansak bile sıcak havalara karşı önlem almamız gerekecek. Peki araçlarımız yaz mevsimine hazır mı?
Otomobilde mevsimler hazırlıklar yapılırken alıştığımız temel değişimler, yaz lastiği kış lastiği değiştirmek, soğuk havalar için radyatör suyuna anti friz eklemek veya yağmur mevsiminden önce silecek durumunu kontrol etmek olur.
Ancak bu yıl bu önlemlere ek olarak, otomobili aşırı sıcak bir yaza da hazırlamak da gerekecek. Bu yıl beklenen aşırı sıcaklar, sadece bizi değil, otomobilimizi de çok yoracak. Bakımı dikkatli yapılmamış bir motorun sık sık su kaynatması, şanzıman yağının yanması, fren balatalarının fazla fazla aşınması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu risklere karşı önlem almadan uzun yollara çıkmak sakıncalı olacaktır. Bu amaçla, aracın ihtiyaçlarına göre bir alışveriş listesi hazırlamalı ve oto malzemeleri arasından aracınıza uygun olanları sipariş etmelisiniz.
Öncelikle, bu kadar sıcak havalarda, uzun yola çıkmadan önce mutlaka yaz lastiklerine geçmelisiniz. Çünkü asfaltlar tam anlamıyla cayır cayır yanıyor olacak ve bir de bu ısının üzerine, lastiğin yolla sürtünmesiyle oluşan ısı bindiğinde, kışlık lastiklerin erimesi işten bile olmayacak. Bu da yüksek hızlarda aracın kontrolünü kolayca kaybetmenize neden olabilir.
Özellikle uzun yaz seyahatlerine çıkmadan önce seyahat sırasında sorun yaşamamak adına mutlaka bakımı yapılması gerekenlerden biri de akü olmalı. Akü bakımını aracınıza yaz bakımı yaptırırken yaptırabilirsiniz. Aracınızın aküsünü siz elden geçirecekseniz, akü sıvısı asitli olduğu ve cildinize zarar verebileceği için yanmaya karşı özel eldiven ve gözlük kullanmalısınız. Tel bir fırça ile kutupları ve kablo başlarını fırçalayabilir, tüm yüzeyi temizleyebilir, akü kapakları açılabiliyorsa içindeki sıvı seviyesini kontrol edebilir eğer seviyede eksiklik varsa saf su ekleyebilirsiniz.
Yaz aylarında sıcakların bunaltması ve araç içlerinin daha çok ısınması nedeniyle, araçlardaki klimalar kullanılıyor. Bu nedenle yaza girerken en önemli şey klimanızı kontrol ettirmeniz olacak. Klimanın sorun çıkarmaması açısından bakımı yapılmalı ve düzgün bir şekilde çalışması sağlanmalı. Kış aylarında kullanmadığınız klimanız egzos gazlarından, hava kirliliğinden ve kirlenen polen filtresi nedeniyle verimli çalışmayabilir. Bu nedenle yaz ayına girerken polen fitresinin kontrol edilmesi ve de gerekiyorsa değişmesi gerekmektedir.
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