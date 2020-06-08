Yeni otomobil için acil aksesuar rehberi

GM ve Peugeot-Citroen (PSA) arasındaki Opel’in satılmasıyla ilgili görüşmeler, Opel işçileri arasında endişeye neden oldu. Henüz kesinleşen bir şey olmamasına rağmen özellikle Rüsselsheim, Kaiserslautern ve Eisenach fabrikalarında çalışanlar arasında satış gerçekleşirse olabilecekler hakkında birçok dedikodu dolaşıyor. Şu anda Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı da konuyla ilgili Fransız Hükümeti ile görüşmeler yapıyor. […]