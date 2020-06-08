Aküler, otomobillerin kalbi gibidir. Aracın çalışması için gerekli elektrik enerjisini sağlayan bu gelişmiş piller, ne var ki dikkatli kullanmazsanız hem çabuk tükenir ve yüksek maliyetler çıkarabilir, hem de yanlış seçim yapılması halinde araca hasar vermesi de mümkündür. Peki, otomobiliniz için doğru aküyü nasıl seçersiniz? Tavsiyelerimize kulak verin, bir gün mutlaka ihtiyacınız olacak.
Öncelikle, aracınızın üretici tarafından verilen kitapçığından hangi akü değerlerinin kullanılması gerektiğini iyice öğrenin. Akü satın alırken, bu değerli kullanmak zorunda olacaksınız. Akünün üzerinde yazan değerler ise şu anlama gelir:
–Marş Basma Gücü (CCA): Akünün tek seferde çekebildiği maksimum akım değeridir. CCA ise arabanızın çok soğuk havalarda yüksek performans gösterebilmesini sağlar.
–Kapasite (Ah/Amper): Akünün verebildiği elektrik akımının ölçü birimidir. Amper Saat (Amp-Hr, AH) birimi ise akünün ne kadar elektrik depolayabildiğini gösterir. Örneğin, 5 amper gücündeki bir akünün 12 saat boyunca sorunsuz enerji akışı sağlayabilmesi için 5 x 12 = 60 AH gücünde olması gerekir. Böyle bir akü ise piyasada genel olarak, 60 amper akü olarak isimlendirilir. Bunun yanında, istediğiniz markayı da belirleyerek, satın alımınızı tamamlayabilirsiniz. Türkiye’de en fazla tercih edilen markalardan birinin Mutlu akü olduğunu hatırlatalım.
–Voltajı: Akünün kutupları arasındaki potansiyel farka denir. Birimi Volt (V) olarak tanımlanır.
Aküler, kurşun asit, nikel kadmiyum, nikel demir gibi yapısında kullanılan metal cinslerine göre isimlendirilip çeşitlendirilirler. Günümüzde en sık kullanılan akü tipi ise kurşun-asit akümülatörleridir. Bu aküler ise temel olarak kuru ve sulu aküler olarak ikiye ayrılır.
Sulu akülerin en fazla kullanılan çeşitleri starter veya SLI olarak isimlendirilen klasik yapıdaki oto aküleridir. Oto aküleri de kendi içinde tam kapalı veya buşonları açılabilen aküler olarak ikiye ayrılır. Ancak her ikisi de klasik tipte kurşun asit akülerdir. Kapalı akülerin ise buşonları açılamaz. Bu akülere sıvı eklenmesi mümkün olmaz.
Öte yandan, kuru akülerin, yani VRLA akülerin iç yapıları ve teknolojileri farklıdır. VRLA tanımının Türkçe karşılığı sübap ayarlı kurşun asit akü olarak açıklanabilir.
Hangi akü seçilmeli?
Aracınıza akü seçerken, üreticinizin tavsiyelerine uymanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda araca ekleyeceğiniz ek donanımlara göre, servisteki uzmanların tavsiyeleriyle de akü seçimi yapabilirsiniz. Aracınıza içecek soğutucusu, kamera, park ve alarm sistemleri, internet erişimi ve multimedya sistemleri eklemiş olabilirsiniz. Bunların hepsinin elektrik ihtiyacı yaratacağını da hesap etmelisiniz. Böyle bir durumda, üreticinin tavsiye ettiği akü değerleri ihtiyaçlarınızı karşılamayacaktır.
Otomobile yanlış akü takılması ise, farklı riskler doğurabilir.
Akünün kapasitesi, araç elektrik tüketimine yeterli gelmez ise akünün hızlı deşarj olmasına neden olabilir, bu da ömrünü kısaltacaktır. Aynı zamanda, aracınıza yeterli enerji ulaştırılamaması gibi sorunlar da yaşanabilir.
Eğer akünün kapasitesi, aracın ihtiyacından çok fazla olursa ve aracın elektrik kablo sisteminde kullanılan kablolar ince kalırsa, yüksek enerji yüklemesine maruz kalan kablolar çok ısınabilir ve bu da araçta yangın çıkmasına kadar giden risklerin kapısını açar.
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