Otomobili aldınız! Peki ya şimdi?

Bavyeralı üretici BMW, performans ve yüksek seviyede konforun bir sentezi olan yeni yıldızı M760Li xDrive modelini tanıttı. BMW markasının sedan formundaki amiral gemisi olan 7 Serisi’nin top modeli olan M760Li xDrive, 12 silindirli, TwinPower teknolojili, M Performance serisi benzinli motorla donatılmış. 6,6 lt hacimli bu devasa motor 610 HP gücü ve 800 NM’ye ulaşan torkuyla, […]