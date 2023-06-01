Otomobiliniz karakterinizi yansıtır

Tarzımız, giysilerimize veya aksesuarlarımıza yansıdığı kadar kullandığımız otomobile de yansır. Peki otomobilimizin yanlış bir görüntü oluşturmaması için altın kurallar nedir?
1- Renkler kalıcıdır ama…
Otomobilinizin rengini her canınız istediğinde değiştiremezsiniz. Mutlaka, otomobili satın alırken sevdiğiniz renkte bir model seçmişsinizdir ama seçtiğiniz rengin her kıyafetinizle uyumlu olması imkansız. Yine de renkler konusunda küçük hileler yapabilirsiniz. Özellikle otomobil içinde fotoğraf ve video çekip paylaşmayı seviyorsanız, hikayelerinizde otomobil içindeki renklerin kıyafetlerinizle uyumlu olması için kadraja giren farklı renklerde aksesuarlar kullanabilirsiniz. Cama yapışmış minik bir maskot, uzun yolda başınızı desteklemek için kullandığınız küçük bir yastık, direksiyon simidi için bir kılıf, vites topuzu başlığı… Keyfinize göre kolayca değiştirebileceğiniz küçük aksesuarlarla araç içindeki renkleri dilediğinizce değiştirebilirsiniz.
2- Acil durum gardrobu olarak otomobil
Yoğun ve aktif çalışan bir kadın olarak günün farklı saatlerinde farklı tarzlara ihtiyacınız olabilir. Tüm gün işyerinde topuklu ayakkabı ve takım elbise giydikten sonra akşam dostlarınızla buluşmaya giderken casual bir tarzda, rahat giyinmek istiyebilirsiniz. Otomobil bu noktada büyük avantaj sağlar. Bu tür durumlar için otomobil bagajları çok kullanışlıdır. Otomobil bagajını sadece bebek arabası veya akülü araba, bebekler için oto koltuğu ya da alışveriş torbalarınız için bir saklama alanı olarak düşünmeyin. Bir iki çift ayakkabı, spor bir pantolon, sevdiğiniz bir tişört, kazak… İşten çıktığınızda giymek isteyebileceğiniz kıyafetlere de bagajınızda yer kalmalı. Üstünüzü değişmek için şehir trafiğinde uzun saatler eve git, sonra geri dön zahmetine katlanmak zorunda değilsiniz.
3- Dağınık araç, toplu araç…
Otomobilin içindeki görüntü de hakkınızda önemli ipuçları barındırabilir. Her taraftan kabloların sarktığı, boş su şişelerinin ve alışveriş sliplerinin ortalıkta dolaştığı dağınık bir araçla, toplu, temiz bir görüntü arasında büyük fark olduğunu kabul etmek lazım. Bu fark aracınızı ilk defa görecek birinin hakkınızdaki düşüncelerini etkileyebilir.
4- Kayıtlı radyo kanalları
Hızlı erişimde tuttuğunuz radyo kanallarının da aracınıza binen arkadaşlarınızın veya yeni tanıştığınız insanların gözündeki imajınıza etkisi olabileceğini unutmamalısınız.
5- Son dakikacılar yakıt deposundan belli olur
Yakıt fiyatlarının çok hızla yükseldiği son birkaç ayda dünyanın dengesi temelinden değişti ancak genel bir kural olarak, yakıt göstergesi en dibe gelene kadar yakıt almadan aracın tüm yakıtını dip seviyede kullanmak genellikle “son dakikacı” karakterin bir işareti olarak kabul edilir. Bu detay da aracınıza binen biri için hakkınızda oluşturacağı ilk izlenimde rol oynayabilir.
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