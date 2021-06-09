Video oyunlarıyla sürüş becerisi geliştirilebilir mi?

Video oyunları son derece hızlı bir gelişimle artık eğlence sektörünün en güçlü ayağı haline dönüştü. Otomobil/yarış oyunları da en gözde oyun türlerini oluşturuyor ama sizce video oyunları yardımıyla otomobil sürmeyi öğrenmek veya sürüş becerilerini geliştirmek mümkün olabilir mi?
Babalar günü yaklaşırken babalar günü hediyeleri arasında en popüler hediyler dizüstü bilgisayarlar oluyor. Hatta, eşine bir hediye seçmek isteyen anneler, onun evdeki çocuklarla beraber video oyunları oynamayı sevdiğini de bildiğinden, Casper Nirvana veya güçlü bir oyun bilgisayarı için MSI Gaming laptop modelleri arasında arama yapıyorlar.
Tabi ki, bugünün babaları, önceki jenerasyondaki babaların aksine, video oyunlarını çocuklara yasaklamak yerine, onlarla beraber oyun oynamayı seçiyor. Bu “politika değişiminde” bugünkü babaların, önceki nesilde video oyunları ile büyümüş çocuklar olmasının da payı büyük.
30 yıl önce video oyunlarının zekayı geliştirip geliştirmediği konusundaki tartışmalar çok popülerken, bugün artık o nesilde video oyunları ile oynayarak büyümüş çocukların çok daha üretken, daha zeki, daha pratik, daha pragmatik bireylere dönüştüğünü, dünyayı önceki nesillerden çok daha farklı biçimde algılayıp, daha çözüm odaklı bir dünya kurduklarını görebiliyoruz.
Mobil cihazların da son 15 yılda hayatımıza hızla girmesinden sonra hepimiz fark ettik ki, elinde bir tabletle YouTube’da video izleyerek büyüyen çocuklar, kısa sürede yabancı dile adapte olabilirken, geçmiş nesillere oranla inanılması erken yaşta güç bir bilgi dağarcığı da geliştiriyorlar. Arkasından da becerilerini büyütmeye başlıyorlar ve çok daha etkin, çok daha yetenekli, daha zeki bir nesil arka arkaya gelmeye başlıyor.
Bu noktada, günümüzün yeni şoför adayı gençler için, acaba video oyunları onların daha iyi araç sürmesine katkıda bulunabilir mi diye sormadan da edemiyoruz.
Açıkçası bu sorunun cevabının olumlu olduğunu da biliyoruz. Sadece aksiyon için geliştirilmiş, gerçeklikten uzak video oyunları dışında, otomobil/kamyon gibi sürüş simülasyonları bir aracı kullanmaya başlamadan önce o aracı tanımak için uygulanabilecek en güvenli ve sağlıklı öğrenme yöntemi olabilir.
Pilotların gerçek uçuşa geçmeden önce yüzlerce saat simülasyonların içinde uçuş yaptığını da hatırlayacak olursanız, genç bir şoför adayına bir aracı teslim etmeden önce sürüş simüasyonlarında biraz deneyim kazanmasını tercih edebilirsiniz. Elbette sadece aksiyon olsun diye geliştirilmiş hoplamalı zıplamaları yarış oyunları direksiyon kullamayı, otomobilleri tanımayı sağlamak için doğru seçimler değiller ancak eğitim yönü yüksek olan gerçekçi simülasyonları tercih etmeniz halinde, hem mevcut sürüş kabiliyetlerini güçlendirmek hem de sıfırdan direksiyonu anlatmak mümkün olacaktır.
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