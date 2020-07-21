Sürüş keyfini katlayacak kıyafet tavsiyeleri

Otomobil sürmek bir keyif ve çoğumuz biliyoruz ki bazı kıyafetlerin içinde araç sürmek çok zorlayıcı bir deneyime dönüşebiliyor. Özellikle, büyük şehirlerde ve yoğun trafik içinde direksiyon kullanmak zorunda kalanlar için, aracın içinde rahat olabilmek, daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak için, kıyafetlerimiz de önem kazanıyor. İşte daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için araç kullanmaya uygun kıyafet tavsiyeleri.
Ayakkabılara uzun yolda yorar
Eğer yeni bir sürücü iseniz ve araç kullandığınız için ayaklarınızın yorulmayacağını düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Deneyimli sürücüler çok iyi bilir ki, uzun süre araç kullanmak en çok ayakları yorar. Özellikle düz vites araçların ayaklara bindirdiği yük daha fazladır ama artık sıkışık şehir trafiğinde otomatik vitesli araçlar bile ayaklarımızı yoruyor. Bu nedenle rahat, ayağı sıkmayan, nefes alabilen kumaşlardan üretilmiş ayakkabılar sürüş keyfi için önem kazanıyor. Hatta, o gün topuklu ayakkabılar giyseniz bile, aracınıza bindiğinizde topukluları çıkarıp rahat ve pratik bir spor ayakkabısı giyebilirsiniz. Özellikle Nike modellerinin bu konuda iddialı olduğunu da biliyoruz. Bir göz atmakta fayda var.
Her şoförün bir çantası olmalı
Araç kullanmak sanki çanta ihtiyacını azaltıyormuş sanılır ancak büyük şehirlerde, aracınızı park etmek zorunda kaldığını otopark bölgesiyle işinizin, toplantınızın olduğu lokasyon arasında, yüzlerce metre mesafe bulunabilir. Bu sırada dosyalarınızı, tabletinizi ve diğer eşyalarınızı ellerinizde, cebinizde taşımaya çalışmak çok rahatsızlık verici bir deneyim olabilir. Her zaman için aracınızın bagajında, ihtiyaçlarınıza uygun minik bir çantanızın bulunmasını tavsiye ederiz. Bu, sadece iş hayatı için geçerli değil. Akşam eve giderken, uğradığınız market, kasap, mana alışverişi için de bagajda çantalara yer vermek isteyebilirsiniz.
Şapka, gömlek, kaban, kazak…
Aracınızla seyahat ederken güneşten korunmak için güneş gözlüğünü her zaman yanınızda tuttuğunuz gibi bazen güneş siperliği olan bir beysbol şapkası veya soğuk havalarda araç dışına çıkacağınız anlar için başınızı koruyacak bir şapka, aracın torpido gözünde yer alabilir. Aynı şekilde, yağmurda ıslanabileceğiniz veya sıcaktan ter içinde kalabileceğiniz durumlar için de bagajınızda küçük bir çanta içinde, temiz kıyafetler ve giyim ürünleri bulundurmak akıllıca bir hareket olur. Özellikle uzun yola çıktığınızda, araç içinde uzun süre oturmaktan sırtınızın aşırı terlemesi, öyle klimayı açıp ortamı soğutarak çözebileceğiniz bir problem değildir, zira klima ve ıslak kıyafetler, akşama hastalanma garantisi anlamına gelebilir. Dolayısıyla ıslanan kıyafetlerinizi değiştirmek daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlayacaktır.
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