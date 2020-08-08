Klasik saatten akıllı saate geçmek isteyenlere

HUAWEI WATCH GT 2 Serisinin farklı tasarım ve kapsamlı sağlık özellikleriyle tüketiciye sunulan akıllı saatleri, mükemmel kullanıcı deneyimi ve özellikleri sunarken, hangi akıllı saati satın alacağınızı seçmek zor olabilir.
HUAWEI WATCH GT 2 Serisi, etkileyici pil ömrü ve spor özellikleriyle biliniyor. Hem HUAWEI WATCH GT 2 hem de HUAWEI WATCH GT 2e, iki haftalık pil ömrüne sahip ve kullanıcıların pilin tükenmesinden endişe etmeden saatin özelliklerinden yararlanmasına olanak tanıyorlar.
HUAWEI WATCH GT 2e ve HUAWEI WATCH GT 2’nin her ikisi de mükemmel sağlık ve fitness özellikleri sunuyor. Her ikisi de 15 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu, SpO2 (kan oksijen doygunluğu) seviyesi izleme, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, anormal kalp atış hızı hatırlatıcıları, basınç seviyesi izleme ve döngü izleme haricinde 100 egzersiz modunu da destekliyor. Özellikler, kullanıcılara sağlıklı bir hayat yaşamalarını sağlayan lider bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunuyor.
HUAWEI WATCH GT 2 ve HUAWEI WATCH GT 2e arasındaki farklar neler?
En önemli fark tasarımlar arasındaki değişiklik.
HUAWEI WATCH GT 2e, saat gövdesiyle entegre gizli bir taç içeren yenilenmiş tasarım getiriyor. Yeşil Nane ve Kırmızı Lav renklerinin yanı sıra klasik Siyah rengiyle de mevcut olan akıllı saat, tüketicilere basit ama şık bir görünüm kazandırıyor. Bu arada HUAWEI WATCH GT 2, daha geleneksel tam ekran ve kenarlıksız bir tasarımla geliyor. Modern ve zarif görünüm sunan bir akıllı saat arayanlar için özellikle ön plana çıkıyor.
Aktif yaşam tarzı ile eşleşmesi için HUAWEI WATCH GT 2e’nin kayışı, yüksek derecede suya ve tere dayanıklı, yumuşak ve rahat bir malzeme olan fluoroelastomerden üretildi. Kapsamlı fitness özelliklerinin haricinde yeni kayış tasarımı ve malzemesi, kullanıcıların koşu ve yüzme gibi geleneksel sporlardan kaya tırmanışı ve sörf gibi ekstrem sporlara kadar farklı spor türlerinin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Bu arada, HUAWEI WATCH GT 2 serisi daha geniş bir saat kayışı yelpazesi sunuyor. Fluoroelastomer malzemenin yanı sıra, daha sofistike bir görünüm isteyen kullanıcılar için metal ve deri kayış seçenekleri de mevcut. Ayrıca tüm WATCH GT 2 serisi, standart saat kayışlarının da takılabileceği şekilde tasarlandı. Böylece kullanıcılar eğer isterlerse hali hazırda var olan kol saatlerinin kayışlarını veya herhangi bir saat dükkanından alabilecekleri farklı şekil ve tasarımlardaki kayışları da akıllı saatlerinde kullanabilirler.
Ayrıca her iki akıllı saat arasında özellikler açısından küçük farklar var.
HUAWEI WATCH GT 2 46mm tümleşik hoparlörle gelirken, HUAWEI WATCH GT 2 42mm ve WATCH GT 2e ürünlerinde hoparlör yok. Saatteki hoparlör, kullanıcıların telefon görüşmesi yapması veya müzik dinlemesi için. Bununla birlikte, eğer saat üzerinden konuşmayı sevmiyor veya efektif bulmuyorsanız, aktif gürültü engelleme ve stüdyo kalitesinde ses ile daha yüksek kalitede telefon görüşmeleri ve müzik dinlemek için akıllı saatleri HUAWEI FreeBuds 3 ile eşleştirmeyi düşünebilirsiniz.
Hem HUAWEI WATCH GT 2e hem de HUAWEI WATCH GT 2, spordan hoşlanan, kapsamlı sağlık ve fitness özellikleriyle bilimsel bir deneyim arayan kullanıcılar için harika akıllı saatler. HUAWEI WATCH GT 2e, tasarımıyla enerjiyi ve maceracı tavrı temsil ediyor. HUAWEI WATCH GT 2 ise daha olgun kullanıcılar için daha geleneksel ve sofistike bir tasarım sunuyor.
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