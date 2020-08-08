Klasik saatten akıllı saate geçmek isteyenlere

General Motors’un sahibi olduğu Vauxhall ve Opel markaları, Fransız otomobil devi Peugeot’ya satılmak üzere. Bugüne Avrupa’da kadar yapılan en büyük ikinci anlaşma olacak denilen satış, şimdilik resmen doğrulanmasa da, aksi bir açıklama da yapılmıyor. Peugeot’un sahibi olan PSA Group’daki hisseler, şimdiden 5 kat değer kazanmış durumda.Anlaşma gerçekleşirse, Peugeot, yine de lider Volkswagen’in gerisinde kalacak, ancak […]