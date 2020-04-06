İşini ciddiye alıyor

Kim çevresiyle iletişim halinde olan, tarzıyla fark yaratan ve bulunduğu her ortamda dikkat çeken bir otomobil hayal etmez ? Kullanıcısını anlayan, onu çok iyi tanıyan ve her isteğini öngören bir otomobil ? Dahası onunla gerçekten uyum içinde çalışıp, benzersiz bir deneyim sunan bir otomobil? Peugeot bu konuya tek kelime ile yaklaştı: Özgürlük. Sürüş modunu ve […]