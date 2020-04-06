İşini ciddiye alıyor

306 HP! Mini Clubman John Cooper Works, BMW M135i ile birçok ortak noktaya sahip: Motor, 4×4 sistemi, yüksek fiyatlar… Bakalım virajlarda nasıl?
İstisnai olarak bu kez yazımıza paradan konuşarak başlıyoruz. Para, birçok insanın ortak sohbet konusudur. Ancak buna Mini müşterisi dahil değil gibi görünüyor. Araç konfigürasyon ekranında fiyat 48 bin 980 Euro’ya ulaştığında birçok insan ekranı kapatıverir. Çünkü bir Mini için 50 bin Euro ve ötesi rakamlar bizler için aşırı fazladır ve bu sınırı aşmak Mini’de gerçekten çok kolay.
2,0 lt 306 HP’lik 4 silindirli motora sahip Mini Clubman John Cooper Works’ün Almanya başlangıç fiyatı 44 bin 900 Euro. Eğer fotoğraflardaki test aracımız gibi görünmesini istiyorsanız, beyaz-gümüş metalik renk için 600 Euro, yarış boyası şeritleri için 240 Euro, deri koltuklar için 1990 Euro, eşzamanlı navigasyon sistemi için 350 Euro eklemeniz ve rakamı 48 bin 980 Euro’ya (!) çıkarmanız gerekiyor.
Tamam, paradan daha fazla konuşmayalım. Neticede bir şey kesin: Bir Mini asla bu kadar BMW olmamıştı. Bunun nedeniyse, yeni Clubman’in UKL2 adlı yeni önden çekişli platforma sahip olması ve bunu BMW 1 Serisi ile paylaşması. Yani 306 HP’lik turbo motora sahip Clubman John Cooper Works dediğimizde, aynı zamanda BMW M135i’yi de kastetmiş oluyoruz.
İnanmıyor musunuz? Hadi içine geçelim! Almanya’nın Feldberg bölgesindeki yollar, dağdan aşağı doğru dik bir açıyla iniyor ve birçok keskin viraja sahip. Yani Mini’nin ideal yaşam alanlarından biri.
Yeni JCW 306 HP ile öncüsünden (231 HP) 75 HP daha güçlü. Bu da 4,9 sn’lik 0-100 km/s hızlanma süresinin 1,4 sn daha kısa olduğu anlamına geliyor. 8 ileri otomatik şanzıman vitesleri çok hızlı bir şekilde değiştirirken, vites küçültmelerde egzozdan hafif patlamalar yayılıyor.
Bu yüksek gücü yere verimli bir şekilde aktarılabilmesi için araçta, dört tekerlekten çekiş sistemi ve ön diferansiyel kilidine yer verilmiş. Sonuç mu? Virajları alırken yaşadığınız keyfi sadece gokart yarışlarında alabilirsiniz. Yere o kadar iyi tutunuyor ki, asla doğru izden çıkmıyorsunuz. Bunu sağlayansa ileri teknolojiler: Bir tekerlek patinaja düşme eğilimi gösterdiği anda güç, diğer lastiğe gönderiliyor. Mini’ler zaten sert karakterli araçlardı. Bu JCW ise çok daha sert ve herkesin harcı olmadığından bunu sevmek gerekiyor. Bu nedenle bozuk zeminler veya rögar kapakları gibi şeyleri pek sevmiyor. 500 Euro opsiyon bedeli olan adaptif süspansiyon da bu sert karakteri tırpanlayamıyor.
Şimdi en önemli soru: 306 HP’lik Clubman mi, 306 HP’lik 1 Serisi mi? Buna sadece karşılaştırmalı test ile cevap verebiliriz. Ancak bize sorarsanız: Şu sevimli gözlere (LED Matrix uzun farlar) bir bakın, yanlara doğru açılan iki kapıya (Mini yetkilileri araçlarına “6 kapılı diyor) sahip şu seksi arka tasarımı yakından inceleyin, İngiliz bayrağı stilindeki desenlere sahip stopların ne kadar şık göründüğüne bakın! Tabi bir de fiyata: M135i’den 4000 Euro daha ucuz.
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