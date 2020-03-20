Sürüş güvenliği için sileceklere dikkat

Yeni nesil Mitsubishi Motors araçlarının ilki olan en yeni SUV’nun dünya prömiyeri 2017 Cenevre Fuarı’nda yapılacak. Bu yeni nesil SUV’un, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) için bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Çarpıcı tasarımı ile sportif coupe benzeri SUV, markanın model yelpazesini genişletmek ve şık, sağlam ve son derece yetenekli SUV’lar ile uzun zamandır ilişkili olan Mitsubishi […]