Bayilerin 2020 tahmini 600 bin adet

Yılın son günlerine girilirken, otomotiv pazarında büyük canlılık yaşanıyor. 31 Aralık’ta sona erecek hurda indirimi ile düşük faizli kredi kampanyalarını kaçırmak istemeyen tüketiciler, showroom trafiğini iyice artırdı. Zorlu bir yıl geçiren otomotiv bayileri son virajdaki hareketten memnun görünüyor. Yaralarını sarmaya çalışan bayiler, 2020 yılı için oldukça umutlu görünüyor. Opel ve Hyundai markalarıyla uzun yıllardır otomotiv sektöründe yer alan Erdemir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir, Aralık’ta toplam satışların 85 bin adet düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini ve 2019’un 475 bin adetle kapanacağını söyledi. Pazarda bugünlerde bazı modellerin bulanamamasının yılın son ayına sınırlı stokla girilmesinden kaynaklanladığını hatırlatan Erdemir, “Yılın ilk 9 aylık periyodunda pazar koşulları ana firmalara Aralık ayına daha ihtiyatlı ve limitli stoklarla girme eğilimi verdi. Bu tecrübe ettiğimiz tedarik sıkıntısı ilk değil ve son da olmayacak. Bunu ticaretin içinde kabul edilebilir bir durum olarak kabul etmek lazım. Elimizde talep gören bazı modeller daha fazla olsaydı, daha yüksek satışa imza atabilirdik. Her durumda faiz oranlarındaki hızlı gerileme ve güven ortamındaki iyileşme pazar beklentilerimizi pozitif yönde etkiliyor, yeni yıla umutla bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.
Yenilenen Corsa güç katacak
Erdemir, risklerin daha makul seviyelere gerilemesi, öngörülebilirliğin artması ve istikrarlı seyreden süreçle birlikte uzun vadeli politikalardan daha fazla verim alınabileceği bir döneme girdiklerini kaydetti. Yüksel Erdemir, 2020 yılı öngörülerini şöyle aktardı: “Faiz indirimlerinin ve kurların aşağı inmeye devam etmesi durumunda 2020 toplam pazarının 600 bin adetler üzerine çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Düşme eğilimi içinde olan faiz oranlarının yanında birde kurlarda istikrarlı bir seyir ve TL’nin değerini koruması durumunda yeni otomobil alma arzusu ciddi oranda artış gösterecek. Opel markamızın volüm modellerinden Corsa, önümüzdeki yıl yeni yüzüyle otomobilseverlerle buluşacak. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de bu model markamız için önemli avantajlardan biri. Hiç şüphesiz bu yeni modelimiz gerçekleştireceğimiz toplam satış rakamını olumlu yönde yukarıya taşıyacak.”
Dijitalleşmeye hazırlanıyoruz
Otomotivde yaşanan dijitalleşmeye de değinen Erdemir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, perakendeciliğin bu dönüşümden çok büyük oranda etkilendiğine dikkat çekti. Bu dönüşümün ivmelenerek devam edeceğine belirten Yüksel Erdemir, “Türkiye’de otomobil müşterileri tercih belirleme ve sonrasında satın alma sürecinde dijital kanalları, mobil uygulamaları ve benzer ara yüzleri yoğun şekilde kullanıyorlar. Ancak küresel çapta üreticiler, distribütörler ve bayiler henüz bu tempoya tam anlamıyla ayak uydurabiliyor değil. Dijital dönüşüm an itibariyle işin perakende kısmında henüz yıkıcı bir etkiye sahip değil. Ama 5-10 yıl içerisinde otomotiv ekosistemi bugünden daha farklı olacak; bu bağlamda bu ekosistem içindeki tüm paydaşların koordineli hareket etmesi, üretici- distribütör-bayi birlikteliğinde herkesin kazandığı bir dijital gelecek ortamı yaratmak üzere çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi. Erdemir Otomotiv, yarının nerede olduğunun farkında olarak tüm dijital kanallara hazırlığını yaptığını ifade eden Erdemir, “Bayi ağı, dijital çağın gereksinimlerine göre öngörülerini, planlama ve yatırımlarını yapmalı. Ekosistem ortakları, doğru alanda iş birliklerine yönelmeli” değerlendirmesini yaptı.
Bir cevap yazın