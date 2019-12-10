Oto lastiği konusunda hesaplı ve en çok çeşit Hepsiburada.com’da

Araç lastiği alırken her zaman bol çeşit ve uygun fiyat arayışı tüketicinin önceliği olmuştur. Özellikle mevsim geçişlerinde araçlarının lastiklerini değiştirmek isteyenler bol çeşit ve uygun fiyat için Hepsiburada.com ve Hepsiburada mobil uygulamasından sıkça faydalanıyor. Hepsiburada, lastik fiyatları konusunda tüketiciye geniş bir yelpaze sunuyor. Kampanyalar ve günlük fırsatlarla ideal oto lastiğini uygun fiyata seçebiliyorsunuz.
Lastik almaya karar verdiğinizde önceliğiniz yaz veya kış lastiği olmalıdır. İki farklı mevsim lastiği sizin uzun vadede lastiğe daha az para harcama yapacağınız anlamına gelir. Kış lastiğini yazın kullanırsanız çok çabuk aşınır ve sonraki kış diş derinliği düştüğü için kullanılmaz hale gelir. Aynı şekilde yaz lastiklerinizin de kış şartlarına uygun olmadığı için tüketim ömrü azalır. Yaz ve kış lastiği olarak birer set bulundurmanız hem güvenliğinizi artırır hem de ekonominize katkıda bulunur.
Unutulmamalıdır ki araçlarda sizi hayata bağlayan en büyük faktörlerden biri lastiklerdir. Lastikleriniz iyi durumda olduğu süreçte yol tutuşunuz, frenlemeniz ve araca hakimiyetiniz artar. Lastik basıncı, lastiğin yapısı kadar önemlidir. Aracınızın kitapçığında yazan ideal basınç aracınızın yakıt tüketiminden yol tutuşuna kadar birçok konuda etkilidir. Belirtilenden az ya da çok basınç size birçok problem çıkartır. Bu yüzden lastik basıncınızı sık sık kontrol edin.
Kış lastiği takma zamanı geldiği şu günlerde Hepsiburada’da oto lastik bölümü en çok ziyaret edilen bölümler arasında yer alıyor. Türkiye’de 2017 yılı itibari ile kış lastiği zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girdi. Bu uygulamaya göre, M+S ve/veya 3PMSF ibarelerini taşıyan lastikler kış lastiği kapsamına girmekte. Aracınızda zincir bulunması veya kullanılıyor olmanız kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu konuda birçok markanın kış lastiğini Hepsiburada.com veya Hepsiburada mobil uygulamasında bulabilirsiniz.
Aracınızın ve sizin güvenliğiniz için, kış lastiklerinizin diş derinliğini mutlaka belirli aralıklarla ölçmeniz lazım. Lastik diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülerek bakılmalıdır. Otomobil ve hafif ticari araç kış lastiklerinin diş derinliği 1.6 mm’nin altında olmamalıdır.
Birçok kişi kış lastiğini sadece kar yağdığı zaman kullanmayı tercih ediyor. Araçlarda kış lastikleri sadece kar yağdığında veya buzlanma olduğunda değil hava +7 derecenin altına düştüğünde kullanılması tavsiye ediliyor. Kış lastiği; deseni ve kılcal yapısıyla bu derecenin altındaki hava sıcaklıklarında karşımıza çıkan karlı, ıslak ve çamurlu yüzeylerde yol tutuşu, çekiş gücü ve fren mesafesinde sağladığı avantaj sayesinde yaz lastiklerinden ayrılır. Kış lastiklerinin özel kauçuk yapısı, hava 7 derecenin altına düşse de elastikiyetini korur ve yol tutuş kabiliyetini artırır. Böylece kış şartlarında daha fazla yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlar.
Petlas, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ülkemizdeki ambargolar yüzünden savaş uçaklarına lastik üretilmek üzere kuruldu. Böylece lastik konusunda dış ülkelere bağımlılığımız azaldı. Köklü geçmişe sahip olan Petlas, artık sadece uçak lastiği üretmiyor. Otomobil, hafif ticari, zirai araç, otobüs, kamyon ve iş makinesi lastiği üretimi yapıyor.
Petlas, binek grubuna üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, kalitesi ve satış sonrası hizmetleri ile Türk üretim sektörünün önde gelen marka elçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Petlas’ın zengin ürün çeşitliliğinde kış lastiğinden performans lastiğine kadar aradığınız tüm seçenekler mevcut. Petlas lastik fiyatları diğer markalarla kıyaslandığında daha ekonomik. Zengin çeşit ve yerli üretim oluşu da tüketicinin Petlas lastik modellerine ilgisini arttırıyor. Hepsiburada.com ve Hepsiburada mobil uygulamasında Petlas oto lastik çeşitlerini uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca yapılan kampanyalar ve günün fırsatı gibi ayrıcalıklar da Hepsiburada.com’da.
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