Hepsiburada Black Friday fırsatları ile dikkat çekiyor

Hepsibuarda’da Black Friday veya Efsane Cuma olarak bilinen indirim günü 21 Kasım saat 21.00’da başlıyor. Motosiklet ve otomobil tutkunlarını da ilgilendiren indirimler Hepsiburada.com’da veya Hepsiburada mobil uygulamasında.
Şehir içi için pratik ve ekonomik çözüm
Binlerce ürünü bir arada sunan Hepsiburada’nın öne çıkan ürünleri arasında elektrikli motosikletler ilgi görüyor. Elektrikli motorlar konusunda geniş bir yelpaze sunan Hepsiburada’da her tarza uygun modeller mevcut.
Elektrikli motorlar, özellikle şehir içinde sunduğu pratiklikle ön plana çıkıyor. Fosil yakıtlı motosikletlere oranla çevreci oluşu ve sessizliği dışında elektrikli motorlar daha ekonomik kullanım sunuyor. Hepsiburada’da her bütçeye ve her tarza uygun elektrikli motor seçeneği bulunmakta. 250W motor gücüne sahip olan elektrikli motosikletlerin ehliyetsiz olarak kullanıyor olması da bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. 250W’a kadar olan elektrikli motorların fiyat avantajı ile de dikkat çekiyor.
Motor 500 -1000W gücünde olduğunda ise taşıma kapasitesi artıyor ve motosiklet ehliyeti ile kullanmanız gerekiyor.
Elektrikli motor, prize takılarak pillerinin şarj olması ile kullanılıyor. 6-8 saat arasında şarj olan pillerle motosikletin özelliğine bağlı olarak 70 – 80 km arasında menzil sunuluyor. Elektrikli motoru şarj etmek için 220V şehir elektriğine ihtiyaç duyuluyor. Elektrikli motorun gücüne ve tarzına bağlı olarak 100 – 200 kg taşıma kapasitesi sunuluyor. Elektrikli motorların maksimum hızı 40 km/s olarak belirtiliyor. Motorun gücü ve akünün özelliğine bağlı olarak 50 – 60 km/s arasında değişiyor.
Şehir içinde pratik bir yolculuk sunan elektrikli motor yüzde 90 oranında yakıt tasarrufu sağlayarak bütçenize de katkı sunuyor.
Kış lastiklerine geçme zamanı
Hepsiburada’da zengin oto lastik seçeneği sizi bekliyor. Hepsiburada’nın oto lastik konusunda sunduğu fiyatlar her mevsimde tüketicinin ilgisini çekiyor. Kış lastiği takma zamanı geldiği şu günlerde Hepsiburada’da oto lastik bölümü en çok ziyaret edilen bölümler arasında yer alıyor. Türkiye’de 2017 yılı itibari ile kış lastiği zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girdi. Bu uygulamaya göre, M+S ve/veya 3PMSF ibarelerini taşıyan lastikler kış lastiği kapsamına girmekte. Aracınızda zincir bulunması veya kullanılıyor olmanız kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmamakta.
Güvenliğiniz için, kış lastiklerinizin diş derinliğini mutlaka belirli aralıklarla ölçmenizi öneriyoruz. Lastik diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülmelidir. Otomobil ve hafif ticari araç kış lastiklerinin diş derinliği 1.6 mm’nin altında olmamalıdır.
Kış lastikleri sadece kar yağdığında veya buzlanma olduğunda değil hava 7 derecenin altına düştüğünde kullanılması tavsiye ediliyor. Kış lastiği; deseni ve kılcal yapısıyla bu derecenin altındaki hava sıcaklıklarında karşımıza çıkan karlı, ıslak ve çamurlu yüzeylerde yol tutuşu, çekiş gücü ve fren mesafesinde sağladığı avantaj sayesinde yaz lastiklerinden ayrılır.
Kış lastiklerinin özel kauçuk yapısı, hava 7 derecenin altına da düşse de elastikiyetini korur ve yol tutuş kabiliyetini artırır. Böylece kış şartlarında daha fazla yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlar.
Hepsiburada’da her mevsim oto lastik konusunda farklı markaların farklı modellerini bulabilirsiniz. Oto lastik konusunda zengin çeşit ve uygun fiyatlar Hepsiburada.com internet sayfasında ve mobil uygulamasında yer alıyor.
Cam filmi her mevsim gerekli
Özellikle yaz ayları geldiğinde ön plana çıkan cam filmi aslında her mevsim araca uygulanmalı. Bunun nedeni ise cam filmi sizi zararlı ışınlardan yaz kış korur. Ayrıca birçok cam filmi güvenlik açısında da sizi korur. Hepsiburada’da farklı markaların cam filmlerini uygun fiyat aralığında bulmanız mümkün.
Cam filmi, her araç marka ve modeline rahatlıkla uygulanabilir. Kolay montajı ile aracınıza farklı bir hava kazandırır. UV ışınlardan koruduğu gibi olası cam kırılmalarına araç içindeki kişilerin yaralanma riskini azaltır. 4 mevsim kullanabileceğiniz cam filmi farklı renk seçenekleri ile Hepsiburada.com’da ve Hepsiburada mobil uygulamasında sizi bekliyor.
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